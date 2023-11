Auf diesen Bündner Pisten kann man am Wochenende Ski fahren

Das Skigebiet Arosa Lenzerheide gehe in das zweite Schneesport-Wochenende der Saison, schreibt die Arosa Bergbahnen AG in einer Medienmitteilung. Erneut sind die Pisten rund um das Hörnli in Arosa geöffnet und laden zu gemütlichen Schwüngen und begeisternden Abfahrten ein. In der Lenzerheide müssen sich die Ski- und Snowboardfans weiterhin gedulden. Zudem ist auch die Talabfahrt nach Arosa momentan noch nicht möglich. Weitere Informationen gibt es hier.