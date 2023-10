33'000 Gäste: Besucherrekord an der Schlagerparade Chur

Am Samstag fand in Chur die 26. Ausgabe der Schlagerparade statt. 33'000 Gäste haben bei sonnigem Wetter die 17 geschmückten Hossamobile, über 100 Kleinfahrzeuge und zahlreichen, fröhlich gekleideten Fussgängergruppen verfolgt. Das ist der offizielle Besucherrekord des Umzugs der Schlagerparade. Mit Freitag und Samstag zusammen, durften die Konzerte und Partys der Schlagerparade insgesamt 10’000 Besucher verzeichnen, wie OK-Mitglied Marc Raguth Tscharner in einer Medienmitteilung schreibt.

Beim Alexanderplatz haben sich die Fahrzeuge bereits am Vormittag aufgestellt und dem traditionellen Einschunkeln gefrönt. Den Wettbewerb um das Prädikat schönstes Hossamobil, hat die Gruppe „d’Guugastrecker“ mit einem selbstgebastelten Schiff gewonnen. Der Umzug verlief aus polizeilicher Sicht ohne Zwischenfälle. «Das Sicherheitskonzept bewährte sich einmal mehr und ermöglichte eine reibungslose Durchführung des Umzuges», schreibt die Stadtpolizei Chur in einer Medienmitteilung.

OK ist mit der Schlagerparade mehr als zufrieden

Mit DJ auf dem Vorplatz und mit Konzerten und in der Halle ging das Fest nach dem Umzug auf dem Areal der Stadthalle Chur weiter. Eröffnet haben die Konzerte “the legendary Conelli Gang”, gefolgt von Schlagerstar Guildo Horn und seiner Band, den orthopädischen Strümpfen. Der Entertainer ist nach 2010 und 2018 bereits zum dritten Mal in Chur zu Gast. Erneut lieferte der Showman und brachte die Stadthalle Chur zum ausflippen. Ebenfalls überzeugt haben die lokalen HossaNova. Für einen erinnerungswürdigen Abschluss haben das Cover-Jam Trio gesorgt, welche für die wegen Krankheit ausgefallenen Rebel Tell eingesprungen sind sowie diverse DJs, welche die Stimmung in der Halle und im Aussenbereich bis zum Ende hoch gehalten haben.

Mit dem “Swiss Made” Abend vom Freitag, 33’000 Besuchern am Umzug und den Konzerten und der Party vom Samstag in der Stadthalle ohne Zwischenfälle, darf das Organisationskomitee der Schlagerparade mehr als zufrieden sein. «Die Erwartungen wurden erfüllt. Wir freuen uns sehr, dass so viele Menschen mit uns gefeiert haben und sogar einen neuen Besucherrekord am Umzug aufgestellt haben. Wir freuen uns auf die nächste Austragung am 27. & 28. September 2024», sagt Raguth Tscharner. (red)