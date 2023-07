Mein erstes Tischtennisturnier

Auch wenn das zweitägige Turnier mit meinen Glarner Tischtenniskollegen jede Menge Spass bereitete, war ich mit meiner Leistung als Spieler nicht zufrieden. Doch vor allem war ich enttäuscht über mein Spielniveau. Dieses Gefühl hatte ich auch, als ich den Studiengang Fotografie am MAZ in Luzern anfing. Damals sagte Dozent Andri Pol zu mir: «Das Erfolgsrezept der Fotografie ist das Machen, Machen und nochmals Machen.» Pols Aussage hat mich in der Fotografie stets motiviert und dahin gebracht, wo ich heute stehe. Im Tischtennissport wird sie mich bestimmt auch weiterbringen.