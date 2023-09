Glarner Fotograf aus Sri Lanka: Wo Sackhüpfen ein Teil der Kultur ist

Auf Einladung eines in Genf lebenden Sri Lankischen Freundes fotografierte ich letztes Wochenende zwei Veranstaltungen in Genf. Eine der Veranstaltungen, die letzten Samstag in der Gemeinde Grand Saconnex stattfand, war der Tag der offenen Tür von La Ferme Pommier. Das Besondere an dieser auf das gegenseitige Zusammenleben ausgerichteten Veranstaltung war die Versorgung der knapp 150 Anwesenden mit einem srilankischen Mittagessen. Ich konnte nicht nur die Veranstaltung fotografieren, sondern auch beim Kochen und an der Essensverteilung an den Besucher teilnehmen.