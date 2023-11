Schlittschuhe entstauben: Das Quadereisfeld ist offiziell eröffnet

Nach langem Hin und Her ist es nun so weit: Das Quadereisfeld in Chur ist offiziell eröffnet, wie die Stadt Chur auf ihrer Webseite bekannt gibt. Das Eisfeld steht wie gewohnt vor dem Quaderschulhaus. Ein abgetrennter Bereich ist für Hockey-Freunde reserviert, und die restliche Fläche steht Pirouettendrehern jeden Alters zur Verfügung.