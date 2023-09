Klimawandel und warmer Winter: Immer mehr Menschen leiden an Heuschnupfen

Haseln und Erlen: Der Haselpollenflug begann bereits in der ersten Januarhälfte. Ab Mitte Februar kam es zu einer zweiten Phase mit starkem Hasel- und diesmal auch Erlenpollenflug, die bis gegen Ende Februar dauerte. Im März waren dann die Hasel- und Erlenpollenkonzentrationen zumeist nur noch gering bis mässig.



Eschen und Birken: Der April war sehr wechselhaft und immer wieder regnerisch. Bei den Birken und Eschen, welche ihre Hauptblütezeit ab der zweiten Märzhälfte haben, äusserte sich das wechselhafte Wetter in einem ständigen Auf und Ab der Konzentrationen. Insgesamt war die Birken- und Eschenpollensaison etwas schwächer als normal.



Gräser: Im Süden begann der Pollenflug des Hauptallergens, der Gräser, viel früher als normal bereits Ende März, ab Mitte April wurden bereits teilweise hohe Konzentrationen erreicht. Im Norden war der Blühbeginn der Gräser dagegen erst Ende April und lag dabei zeitlich in der Norm. Ende Mai stiegen die Graspollenkonzentrationen rasch auf hohe und sehr hohe Werte und blieben bis Juni konstant. Dieser Monat war sehr trocken, sehr warm und sonnig. Erst im Juli waren die Konzentrationen wieder tiefer, erreichten aber teilweise immer noch hohe Konzentrationen. Insgesamt war der Gräserpollenflug deutlich überdurchschnittlich, was auch bei mehr Leuten als üblich zu allergischen Reaktionen führte.



Ambrosiapflanze: Ab August gab es vor allem im Tessin und im Genferseegebiet teilweise viele Ambrosiapollen in der Luft, wobei ein grosser Teil dieser Pollen mit dem Wind aus Frankreich oder Italien hertransportiert wurde. Ihre Blütenkörner können schon in kleinen Mengen heftige Gesundheitseffekte beim Menschen auslösen. Während Ambrosia in der Schweiz bisher recht erfolgreich an der Ausbreitung gehindert werden konnte, ist dies im benachbarten Ausland nicht der Fall. Ambrosiapollen dürften so auch in der Schweiz vor allem in den westlichen und südlichen Grenzregionen immer mehr zum Problem werden. In den Regionen Graubünden und Glarus ist der invasive Neophyt Ambrosia verhältnismässig wenig ausgebreitet.