Wahr oder falsch? Fakten und Lügen zum Unglückstag Freitag der 13.

Am 13. Oktober 1929 kam es zum New Yorker Börsencrash. Dieser gilt als Auslöser für die Weltwirtschaftskrise. Nachdem der Dow-Jones-Index schon in den Wochen davor deutlich an Wert verlor, brach an diesem Tag Panik an der «Wall Street» aus. Die Börsenkurse brachen stark ein, und viele Anleger waren danach stark verschuldet.