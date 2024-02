«Zahlen zeigen, wie eine Firma tickt»

Dorian hebt hervor, wie ein Arbeitsumfeld gestaltet wird, in dem sich die Mitarbeitenden beruflich und persönlich entfalten können. «Die Unterstützung bei meiner Weiterbildung im Bereich der Betriebswirtschaft ist nur ein Beispiel dafür, wie INTEGRA in das Potenzial seiner Mitarbeitenden investiert», sagt er. Dieser umfassende Ansatz fördert nicht nur die fachliche Kompetenz, sondern stärkt auch das Gefühl des gemeinsamen Wachstums.



Darüber hinaus wird die Unternehmenskultur durch eine offene Kommunikation und einen herzlichen Umgang miteinander geprägt, selbst in stressigen Situationen. «Diese Balance aus Professionalität und Menschlichkeit prägt unseren Arbeitsalltag und motiviert uns, gemeinsam unsere Ziele zu erreichen», fügt Dorian hinzu. Erfolg wird nicht nur an den Ergebnissen gemessen, sondern auch daran, wie diese erzielt werden – dieses Prinzip zeichnet das Unternehmen als innovative und fürsorgliche Arbeitgeberin aus.

Film ab: Eine Leidenschaft, die über den Beruf hinausgeht

Abseits der Zahlen und Bilanzen findet Dorian einen kreativen Ausgleich, der seine Persönlichkeit jenseits des Finanzwesens widerspiegelt. Er ist Mitbegründer und Co-Host eines Filmpodcasts. Dabei taucht er in die Welt der Filme und Serien ein und verbindet sich mit einer Community, welche die Begeisterung für das Thema teilt. «Für mich bietet der Podcast eine wunderbare Möglichkeit, meiner Kreativität freien Lauf zu lassen», sagt Dorian über sein aussergewöhnliches Hobby. Dieses Ventil ermöglicht es ihm, einen Ausgleich zum analytischen Denken in seinem Berufsleben zu finden und seine Leidenschaft für Geschichten und filmische Erzählungen zu verfolgen. Dabei besucht er Filmfestivals und nimmt aktiv am kulturellen Austausch teil. INTEGRA schätzt diese Vielseitigkeit, was das Unternehmen zu einem Ort macht, an dem Talente in ihrer Ganzheitlichkeit erkannt und gefördert werden.



Neugierig geworden? Lerne INTEGRA kennen.



Mehr erfahren: https://www.integra-biosciences.com/de/karriere