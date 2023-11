Wo die Zukunft der Medienbranche beginnt und Digitalisierung, Zusammenarbeit sowie Erfolg zu Hause sind

Nur wer bereit ist, neue Wege zu gehen, hätte die Chance auf Erfolg versprechende Entdeckungen, heisst es – und Somedia nimmt dieses Credo ernst. Das Medienunternehmen hat dieses Jahr als erster grösserer Arbeitgeber in der Region die Option der Vier-Tage-Woche eingeführt, die Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden bei gleichbleibendem Lohn reduziert und neue Geschäftsfelder eröffnet. Genau wie die Welt der Medien nie stillsteht, entwickelt Somedia sich selbst und die 650 Mitarbeitenden stetig weiter.

Als Innovationsmotor in der digitalen Transformation setzt Somedia konsequent auf Investitionen in die Digitalisierung, um den ständig wechselnden Anforderungen der Branche gerecht zu werden. Dies schafft nicht nur spannende berufliche Perspektiven, sondern ermöglicht es den Mitarbeitenden, ihre Fähigkeiten im Bereich digitaler Medien und Technologien auszubauen und zu vertiefen. Somedia ist ein Ort, an dem die Zukunft der Medien gestaltet wird.

Ein Ort, um über sich hinauszuwachsen

Somedia ist ein Unternehmen, das nicht nur fester Bestandteil der schweizerischen Medienlandschaft, sondern auch ein bemerkenswerter Arbeitsplatz für all diejenigen ist, die nach einem erfüllenden und fördernden beruflichen Umfeld suchen. Mutige, selbstständige und leistungsorientierte Personen können sich zwischen vielseitigen Job-Möglichkeiten entscheiden und ihre Karriere in den Bereichen Administration, Verkauf, Kundenbetreuung, Key Account, Marketing & Kommunikation, Redaktion, Kreation und Realisation, Finanzen und Controlling, IT, Human Resources und Distribution starten. Ob man die Leidenschaft im Journalismus, der Werbung, im Verlagswegen oder in der Informationstechnologie gefunden hat – bei Somedia findet man den passenden Platz für die eigene berufliche Entfaltung. So bietet Somedia auch jährlich zwei Ausbildungsplätze für ein dreijähriges Volontariat an. Dieses ermöglicht das praktische und theoretische Erlernen des konvergenten Journalismus – hautnah am Geschehen. Das Volontariat endet mit dem Diplom als Redaktorin oder als Redaktor.