Wenn der Darm nervt

Zu unterscheiden sind die Beschwerdequalität, die Häufigkeit, die Intensität und das Auftreten mit bestimmten Zusammenhängen wie Nahrungsmitteln, Belastungssituationen, Sport etc. Weiterhin sollte darauf geachtet werden, ob eventuell Alarmsymptome wie Blut im Stuhlgang oder eine unerklärte Gewichtsabnahme auftreten, denn dann müssen Beschwerden kurzfristig diagnostisch abgeklärt werden, um eine bedrohliche Erkrankung auszuschliessen. Auch die Lebensphase, das Alter und insbesondere Begleiterkrankungen sollten in der Erhebung der Krankengeschichte Berücksichtigung finden. Hierbei spielen Medikamente, welche grossen Einfluss auf die Darmtätigkeit haben können genauso eine Rolle wie die Möglichkeit einer chronischen oder akuten entzündlichen Darmerkrankung sowie bösartige Krebserkrankungen, die mit dem Alter häufiger zunehmen.



Einige der Betroffenen leiden an einem sogenannten «Reizdarmsyndrom». Dieses gehört zu den funktionellen Störungen des Magen- und Darmtraktes, bei denen die medizinische Diagnostik keine auffälligen Befunde ergeben. Oftmals lautet die Dieagnose «Sie haben nichts» und das ist ein schwacher Trost für die Betroffenen, die sich häufig nicht ernst genommen fühlen. Forschungsprojekte der letzten Jahre haben aber wichtige Erkenntnisse über Ursachen und Mechanismen des Reizdarmsyndroms ergeben.



Hier ist unter anderem das Mikrobiom zu nennen. Es handelt sich um eine komplexe Gemeinschaft aus Mikroorganismen, die unseren Verdauungstrakt besiedeln. Sie spielen eine entscheidende Rolle in der Funktion unseres Körpers. Neuere Forschungsdaten weisen darauf hin, dass eine Dysbalance dieses Systems grosse Auswirkungen auf das Empfinden im Magen-Darmtrakt durch Veränderungen der Kommunikation zwischen Verdauungstrakt und Gehirn bewirkt. Diese noch sehr unvollständig verstandenen Erkenntnisse werden in Zukunft voraussichtlich zu besseren Behandlungsmöglichkeiten führen.