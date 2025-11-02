VINUM Wein Degustation im STEINBOCK Chur
Ein Tag voller Genuss, edler Weine und herzlicher Begegnungen mit Von Salis – am 8. November lädt das Steinbock Center in Chur zur grossen Degustation ein.
Von Salis präsentiert dabei nicht nur seine ausgezeichneten Weine aus Graubünden, sondern auch eine erlesene Auswahl aus den spannendsten Weinregionen der Welt. Ob frische Weissweine, prickelnde Schaumweine, elegante Pinots oder kräftige Rote – die Vielfalt sorgt für besondere Genussmomente im Glas.
Damit auch das Kulinarische nicht zu kurz kommt, serviert Pur Suisse den passenden Raclette Schmaus und kleine Plättli. Cremiger Käse, geselliges Beisammensein und feine Weine bilden die perfekte Kombination für einen rundum gelungenen Anlass.
Ein Highlight des Tages ist Telmo Almeida von der Von Salis Vinothek in Maienfeld. Er schenkt die Weine persönlich aus, erzählt die Geschichten hinter den Tropfen und beantwortet Fragen auf sympathische und lockere Art.
Und das Beste: Alle präsentierten Weine können direkt vor Ort mit 15 Prozent Rabatt erworben werden. So nehmen Sie die besonderen Momente des Tages gleich mit nach Hause.
Die Degustation ist die perfekte Gelegenheit, um neue Weine kennenzulernen, spannende Geschichten zu erfahren und den Herbst in geselliger Runde zu feiern.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Steinbock Center in Chur.