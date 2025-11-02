VINUM Wein Degustation im STEINBOCK Chur

Von Salis präsentiert dabei nicht nur seine ausgezeichneten Weine aus Graubünden, sondern auch eine erlesene Auswahl aus den spannendsten Weinregionen der Welt. Ob frische Weissweine, prickelnde Schaumweine, elegante Pinots oder kräftige Rote – die Vielfalt sorgt für besondere Genussmomente im Glas.