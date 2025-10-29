Valbella Resort: Wo Träume wachsen
Seit über 50 Jahren schafft das Valbella Resort Glücksmomente: Dank alpiner Herzlichkeit erleben Gäste unvergessliche Momente, während aus Mitarbeitenden Gastgeberpersönlichkeiten geformt werden.
Wer das Valbella Resort betritt, spürt sofort die besondere Atmosphäre. Hier, auf 1300 Metern über Meer in der Ferienregion Lenzerheide, verbinden sich alpine Herzlichkeit mit moderner Gastfreundschaft zu einem einzigartigen Erlebnis. Seit über 50 Jahren schafft das 4-Sterne-Superior-Hotel unvergessliche Momente für seine Gäste und ebenso bemerkenswerte Karrierewege für die Mitarbeitenden.
«Freiheit fühlen, Abenteuer erleben und Neues wagen» – diese Philosophie gilt im Valbella Resort nicht nur für die Gäste, sondern auch für das Team. Die Vielseitigkeit des Hauses spiegelt sich in den verschiedenen Bereichen wider.
Kulinarisch etwa durch das elegante Restaurant Capricorn oder dem neu eröffneten Fastatsch ristorante italiano, das mit italienischer Küche und alpiner Lebensfreude begeistert. Im Sommer verwandelt sich der Bio-Aussenpool in eine einladende Pool Lounge mit atemberaubendem Bergpanorama.
Ein Team wie eine Familie
Was das Valbella Resort besonders auszeichnet, sind die Menschen, die hier arbeiten. Im Winter umfasst allein das Service-Team rund 32 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dazu kommt das elfköpfige Küchenteam des Fastatsch. «Besonders schön ist die Vielfalt im Team», erklärt Philip Ebnicher, Gastgeber und F&B Manager des Resorts. «Wir haben Kolleginnen und Kollegen aus Italien, Spanien, Deutschland und Ungarn – und trotzdem arbeiten wir wie eine Familie zusammen.»
Diese familiäre Atmosphäre zeigt sich besonders in herausfordernden Momenten. Bei der Neueröffnung des Fastatsch ristorante italiano im Winter 2024/25 wurde der besondere Teamgeist deutlich spürbar: «Alle haben über Wochen intensiv zusammengearbeitet, extra Stunden investiert und dennoch stets die Freude am Gastgebersein bewahrt», erinnert sich Ebnicher. «Dieser Spirit hat uns als Team noch enger zusammengeschweisst.»
Von der Hilfskraft zur Führungsperson
Erfolgsgeschichten werden im Valbella Resort regelmässig geschrieben. Viele der heutigen tragenden Kräfte begannen als Hilfskräfte – heute verantworten sie ihre eigenen Stationen. Ebnicher selbst verkörpert diese Aufstiegskultur: «Im Dezember 2020 habe ich hier als 2. Chef de Service begonnen, wurde anschliessend Chef de Service und habe mich in den letzten Jahren Schritt für Schritt weiterentwickelt.» Heute ist er Gastgeber sowie F&B Manager und leitet während der Wintersaison als Betriebsleiter das Fastatsch ristorante italiano.
Ähnliche Wege haben auch einige seiner Kolleginnen und Kollegen beschritten. «Viele sind als Commis, also Berufseinsteiger, ohne Sprachkenntnisse gestartet», berichtet Ebnicher. «Mit viel Einsatz, Lernbereitschaft und unserer Unterstützung konnten sie sich sprachlich und fachlich stetig weiterentwickeln – heute führen sie ihre eigenen Servicestationen und sind unverzichtbare Mitglieder unseres Teams.» Diese Erfolgsgeschichten zeigen: Im Valbella Resort zählt nicht, wo jemand startet, sondern wie sehr er oder sie bereit ist, sich einzubringen.
Mehr als nur ein Arbeitsplatz
Wer im Valbella Resort arbeitet, profitiert von zahlreichen Vorteilen.. «Unsere Mitarbeitenden geniessen klar geregelte Arbeitszeiten, spannende Weiterbildungsangebote und einen motivierenden Teamspirit», erklärt Ebnicher. Besonders beliebt sind die vergünstigte Nutzung der Bergbahnen, interne Sport- und Freizeitangebote sowie attraktive Vergünstigungen im Resort. Nicht zuletzt sorgt die moderne Mitarbeiterinfrastruktur mit Personalrestaurant und Unterkünften in Resortnähe für ein angenehmes Arbeitsumfeld.
Damit sich neue Mitarbeitende im Resort wohl fühlen, werden sie von Anfang an unterstützt: «Sie erhalten eine strukturierte Einführung und werden in den ersten Wochen eng durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen begleitet», beschreibt der F&B Manager das Einarbeitungskonzept. Diese persönliche Betreuung schafft Sicherheit und ermöglicht einen reibungslosen Start.
Persönlichkeit vor Perfektion
Was im Valbella Resort zählt, ist nicht der perfekte Lebenslauf, sondern die Persönlichkeit dahinter. «Für uns sind Offenheit, Herzlichkeit und die Freude am Umgang mit Menschen entscheidender als ein perfekter Lebenslauf», betont Ebnicher. Diese Einstellung schafft Chancen für Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen und Werdegängen.
«Wer motiviert ist, Neues zu lernen, und mit Leidenschaft Gastgeber sein möchte, dem stehen im Valbella Resort alle Türen offen», betont der Gastgeber und fühgt an: «Teamgeist, Zuverlässigkeit und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, sind Eigenschaften, die den Unterschied machen – Erfahrung kann man sich aneignen. Begeisterung und Persönlichkeit bringt man mit.»
Menschen für die Hotellerie und Gastronomie begeistern, möchte auch die Kampagne «Hesch z'Züg zum...?» von GastroGraubünden. Mit dem dazugehörigen Online-Quiz «Swipe4Job» können Interessierte ihre verborgenen Talente entdecken und den ersten Schritt in Richtung einer Karriere in einem Hotel oder Restaurant machen.
Glücksmomente, die bleiben
Ein besonders schöner Moment in Ebnichers Karriere war die Eröffnung des Fastatsch ristorante italiano: «Zu sehen, wie unser Konzept von italienischer Lebensfreude und authentischer Küche bei den Gästen sofort Begeisterung ausgelöst hat, war unvergesslich..» Diese Freude und Dankbarkeit direkt zu spüren, macht die Branche für ihn einzigartig.
Sein persönlicher Tipp für Neueinsteigende: «Seid neugierig und offen – die Gastronomie ist eine Schule fürs Leben. Es ist wichtig, sich auf die Gäste einzulassen, Feedback anzunehmen und stets mit Leidenschaft dabei zu sein. Wer bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und die Extra-Meile zu gehen, kann in dieser Branche alles erreichen.»