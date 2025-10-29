Valbella Resort: Wo Träume wachsen

«Freiheit fühlen, Abenteuer erleben und Neues wagen» – diese Philosophie gilt im Valbella Resort nicht nur für die Gäste, sondern auch für das Team. Die Vielseitigkeit des Hauses spiegelt sich in den verschiedenen Bereichen wider.

Kulinarisch etwa durch das elegante Restaurant Capricorn oder dem neu eröffneten Fastatsch ristorante italiano, das mit italienischer Küche und alpiner Lebensfreude begeistert. Im Sommer verwandelt sich der Bio-Aussenpool in eine einladende Pool Lounge mit atemberaubendem Bergpanorama.