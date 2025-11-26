VA BENE: Herzblut trifft Gourmet
Das Restaurant VA BENE in Chur vereint seit über zwei Jahrzehnten kulinarische Exzellenz mit echter Gastfreundschaft. Hier entstehen nicht nur Geschmackserlebnisse, sondern auch Karrieren.
Wenn Katarina und Jürg Stauffer über ihr Restaurant VA BENE sprechen, leuchten ihre Augen. «Wir begeistern mit viel Herzblut und Engagement unsere Gäste mit feinster Kulinarik und kompetentem Service», erklärt das Gastgeberpaar stolz. Seit vier Jahren führen sie gemeinsam den Betrieb, der mit 13 Gault-Millau-Punkten und sechs Guide-Bleu-Punkten ausgezeichnet ist. Jürg ist bereits seit über 23 Jahren als Küchenchef im VA BENE tätig und bringt damit eine beeindruckende Kontinuität und Erfahrung mit. Der Slogan «ECHT BESSER» ist dabei mehr als nur ein Werbespruch – es ist sein täglicher Ansporn.
Ein Team, das Berge versetzt
Das Besondere am VA BENE ist nicht nur die saisonale, marktfrische Gourmet-Küche für den Alltag, sondern vor allem das Team. 25 Personen arbeiten in dem Restaurant, das an sechs Tagen pro Woche geöffnet ist. «Das Team hält zusammen. Die Atmosphäre ist offen, respektvoll und konstruktiv», beschreibt Katarina Stauffer die Arbeitskultur. «Regelmässige Teamanlässe und die offene Kommunikation auf allen Ebenen stärken den Zusammenhalt zusätzlich.»
Ein besonderes Beispiel für den Zusammenhalt erlebte das Team kürzlich: «Ein wichtiges Teammitglied ist kurzfristig ausgefallen und wir standen vor einem Grossanlass. So wurden kurzerhand Aufgaben verteilt, alle Anwesenden haben mitgemacht und so die Veranstaltung zu einem erfolgreichen Ereignis geführt», erzählt die Gastgeberin begeistert. «Für mich war das ein tolles Beispiel für ein wunderbares Team, das zusammenhält und gemeinsam Berge versetzt».
Innovation trifft Tradition
Besonders innovativ ist der Aushilfe-Pool, den das VA BENE vor einem Jahr aufgebaut hat. «In diesem Pool sind Studierende, junge Mamis und fitte Pensionierte, die Freude an der Arbeit im Service haben und uns bei Grossanlässen und in hektischen Zeiten unterstützen», erklärt Jürg Stauffer,
der bereits seit über 30 Jahren Lernende ausbildet. Viele seiner ehemaligen Schützlinge haben heute selbst Führungspositionen in der Branche erreicht – ein Beweis für die Qualität der Ausbildung im VA BENE.
Die Zusammenarbeit mit der Hotelfachschule Passugg und die Ausbildung von drei Lernenden im Service sowie drei in der Küche zeigen das Engagement für den Nachwuchs. Zusätzlich pflegt das Restaurant eine enge Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz im Bereich Integration und bietet Menschen Möglichkeiten für einen beruflichen Wiedereinstieg.
Hier investiert man in Menschen
Die Mitarbeitenden des VA BENE profitieren von zahlreichen Benefits: Neben individuellen und flexiblen Arbeitszeiten gibt es eine hauseigene Benefit Card, mit der Rabatte bei verschiedenen lokalen Partnern wie einem Kaffee, einer Apotheke, einem Coiffeur und einer Physiotherapie genutzt werden können. Auch der hauseigene Wellness- und Fitnessraum steht allen Mitarbeitenden zur Verfügung.
Doch das VA BENE investiert nicht nur in Benefits, sondern vor allem in die Menschen selbst. «Wir setzen uns für Quereinsteiger mit Weiterbildungen und individuellen Begleitungen ein», betont Katarina Stauffer. Besonders bemerkenswert ist die Vielseitigkeit des Betriebs: Von à la carte Service über Hochzeiten bis hin zu Geschäftsessen und Tagungen – die Mitarbeitenden sammeln täglich neue Erfahrungen und können sich in unterschiedlichsten Bereichen der Gastronomie weiterentwickeln.
Chancen für alle, die Herzblut mitbringen
Was sollten Interessierte mitbringen? «Freude und Wille einen guten Job zu machen sind die besten Voraussetzungen für einen erfolgreichen und langfristigen Einsatz in unserem Betrieb», sagt Katarina Stauffer. Diese Philosophie passt perfekt zur GastroStory-Kampagne von GastroGraubünden, die mit «Hesch z'Züg zum...?» Menschen für die Hotellerie und Gastronomie begeistern möchte.
Für das Gastgeberpaar sind es die täglichen Begegnungen, die ihre Arbeit so besonders machen: «Wir erleben täglich die schönsten Momente mit unseren Gästen. Ein Lächeln oder ein Kompliment für das feine Essen und die tolle Bedienung stärkt und gibt uns die Bestätigung, dass wir am richtigen Ort in der richtigen Branche sind».
Ihr Tipp für Neueinsteigende: «Es gibt kaum eine andere Branche, die so vieles bietet und so vielfältig ist. Sei offen für Neues, nimm alles auf und geniess die Begegnungen!»