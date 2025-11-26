VA BENE: Herzblut trifft Gourmet

Wenn Katarina und Jürg Stauffer über ihr Restaurant VA BENE sprechen, leuchten ihre Augen. «Wir begeistern mit viel Herzblut und Engagement unsere Gäste mit feinster Kulinarik und kompetentem Service», erklärt das Gastgeberpaar stolz. Seit vier Jahren führen sie gemeinsam den Betrieb, der mit 13 Gault-Millau-Punkten und sechs Guide-Bleu-Punkten ausgezeichnet ist. Jürg ist bereits seit über 23 Jahren als Küchenchef im VA BENE tätig und bringt damit eine beeindruckende Kontinuität und Erfahrung mit. Der Slogan «ECHT BESSER» ist dabei mehr als nur ein Werbespruch – es ist sein täglicher Ansporn.