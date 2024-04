Unterwegs mit dem JAC Pick- up T8pro

Um ehrlich zu sein, fällt der Preis als Erstes auf. Normalerweise fragt man ja nicht zu Beginn nach den Zahlen, aber hier scheint das nicht anders möglich. Das Testfahrzeug erhält man für 29’989 Franken. Was man alles dafür bekommt, folgt in den kommenden Zeilen.

Das Testfahrzeug in weisser Farbausführung steht bereit. Der Benziner ist aber auch in Rot, Blau, Schwarz und Anthrazit erhältlich. Um in das grosse Gefährt einzusteigen, dienen ein Extratritt und ein Griff im Innenraum als Hilfsmittel. Hier sitzt man hoch und schaut auf die Strasse herab. Der Motor wird per Knopfdruck angelassen und schon ist der JAC T8pro startklar. Der grosse Bildschirm in der Mitte leuchtet auf und dient ab sofort als Werkzeug für verschiedene Situationen wie beispielsweise Parkhilfe, Navigationsgerät oder Lautsprecheranlage. Ganz leicht kann mithilfe eines Kabels oder Bluetooth das Handy verbunden werden und so erscheint das Bedienfeld des Handys auf dem Bildschirm. Man sollte allerdings darauf achten, alle gewünschten Einstellungen vor der Abfahrt einzustellen, da man, während man fährt, nur schlecht wieder vom Handymodus auf den Startbildschirm kommt.