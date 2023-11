Unter dem Namen Equans Switzerland führt Bouygues Energies & Services nach dem Zusammenschluss mit Equans das Unternehmen in die Zukunft.

Mit dem Zusammenschluss von Equans (ehemals Engie) und Bouygues Energies & Services ist die neue Marke Equans Switzerland entstanden: ein führender Komplettanbieter mit Dienstleistungen entlang des ganzen Lebenszyklus von Gebäuden und Arealen. Damit bieten sich unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern vielseitige, spannende und vor allem zukunftsorientierte Tätigkeitsfelder, in die sie sich sinnvoll einbringen können.

Gebäude und Areale haben ein enormes Potenzial, zur CO2-Reduzierung beizutragen. Wir setzen unsere Expertise in den Bereichen Digitalisierung, Smart Buildings, Gebäudetechnik, Betrieb und Unterhalt sowie Energieoptimierung ein, um unsere Kunden mit Lösungen zu überzeugen, die greifen.

Dazu sind wir auf Mitarbeitende angewiesen, die dieses Ziel mit uns tragen. In unseren Teams mischen sich deshalb verschiedene Talente, Stärken und Kompetenzen. Allen gemeinsam ist die Bereitschaft, sich für die definierten Ziele zu engagieren. Im Wissen um die Wichtigkeit unserer Mitarbeitenden drücken wir unsere Wertschätzung in Form sorgfältig ausgestalteter und topaktueller Benefits aus. Diese sind zum einen Ausdruck für unser Nachhaltigkeitsverständnis, zum anderen machen sie das Arbeiten für Equans Switzerland ganz einfach zu einer runden Sache: angenehme Arbeitsumgebung, überdurchschnittliche Vorsorgeleistungen, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Vergünstigungen für Mitarbeitende, Arbeitssicherheit, Wechsel- und Aufstiegsmöglichkeiten, Frauennetzwerk WeLink und moderne Arbeitszeitmodelle – und das an 14 Standorten allein in der Südostschweiz.

2024 legen wir die Messlatte noch höher und führen zusätzliche Benefits ein, die für unsere Mitarbeitenden einen markanten Unterschied machen werden. Diese Benefits, zum Beispiel die Einführung einer Gesundheitsprämie, wurden in Teams erarbeitet, die sich aus Mitarbeitenden aller Stufen zusammensetzen. Mit der Gesundheitsprämie wollen wir in Form spezieller Zusatzleistungen einen Anreiz schaffen, die Anzahl Ausfalltage zu reduzieren.