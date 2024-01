Unser Schulisches Brückenangebot SBA

Nicht allen Jugendlichen gelingt der Einstieg ins Berufsleben auf Anhieb. Manche brauchen nach der Schule noch Zeit, weil sie keine passende Lehrstelle oder Anschlusslösung gefunden haben oder sich intensiv darauf vorbereiten möchten.



Das Bildungszentrum Palottis in Schiers bietet dafür eine massgeschneiderte Zwischenlösung an, die optimal auf die Lehrstelle, aber auch auf das Leben im Allgemeinen vorbereitet.



Die Schwerpunkte Allgemeinbildung und Praxis sind eine gute Berufsvorbereitung. Die Fächer Informatik, Mathematik, Deutsch und Englisch bereiten für die Berufsschule vor und die praktischen Fächer bringen ergänzendes Wissen für den späteren Berufsalltag. Ein persönlicher Coach unterstützt die Suche nach einer passenden Lehrstelle oder Anschlusslösung. Grossen Wert wird auf die Lebenstüchtigkeit gelegt. So üben wir handwerkliche Fähigkeiten wie Kochen, einen eigenen Haushalt führen oder die Gartenarbeit. Zusätzliche Zeit investieren unsere Schülerinnen und Schüler in individuelle Projekte, die sie einzeln oder in Gruppen realisieren.