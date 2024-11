Umfassende Begleitung mit Weitblick

Das Engagement des Unternehmens reicht über den Immobilienmarkt hinaus. Mit dem Verein „Onesti Zuhause" hat das Unternehmen eine Initiative ins Leben gerufen, die Menschen in der Schweiz unterstützt, die Schwierigkeiten haben, ihre Mietkosten zu decken. Ein Teil des Erlöses aus jeder Immobilientransaktion fliesst in dieses Projekt und ermöglicht finanzielle Hilfe, wo sie dringend benötigt wird. „Wohnraum darf kein Luxus sein, und mit unserem Verein möchten wir einen Beitrag leisten, dass Menschen in Not die Sicherheit ihres Zuhauses bewahren können", erklärt Ciardo.

Künftig plant die Onesti AG, den Verein in eine Stiftung umzuwandeln, um das Engagement zu verstärken und noch mehr Menschen unterstützen zu können. Kunden, die eine Immobilie kaufen oder verkaufen, tragen indirekt zur Finanzierung dieses Projekts bei und unterstützen eine Initiative, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt.