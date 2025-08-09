«Summer Nights» im STEINBOCK Chur
Lange Tage, entspannte Abende – der Sommer lädt ein, das Leben etwas leichter zu nehmen.
Ein warmer Sommerabend, ein kühler Drink in der Hand und der Duft von frisch Gegrilltem in der Luft – das sind die Summer Nights im PurSuisse. Auch in diesem Jahr lädt das STEINBOCK Center gemeinsam mit dem PurSuisse zu kulinarischen Sommerabenden ein, bei denen Genuss und Geselligkeit im Mittelpunkt stehen.
Nun erwartet dich noch der finale «Summer-Nights»-Abend am 15. August – von 18.00 bis 22.00 Uhr.
Ob klassische Fleischspezialitäten vom Grill oder kleine mediterrane Köstlichkeiten – Küchenchef Mirco und sein Team verwöhnen dich mit Geschmack, Qualität und Liebe zum Detail. Ergänzt wird das kulinarische Angebot durch eine erfrischende Auswahl an Getränken – von spritzigen Cocktails bis zu alkoholfreien Sommerdrinks.
Ebenso wird auch wie beim letzten Mal wieder DJ Nuts Cuts für eine besondere Stimmung sorgen: Mit fein abgestimmten Beats und lässiger Atmosphäre wird aus dem Grillabend ein musikalisches Sommererlebnis. Die Summer Nights sind die perfekte Gelegenheit, um in entspannter Umgebung gemeinsam den Sommer zu feiern – mit Freunden, Familie oder Kolleg:innen. Kein Dresscode, keine Verpflichtungen – einfach gute Stimmung, gutes Essen und ein Ort, an dem man gerne bleibt.
Erlebt unvergessliche Sommerabende – im PurSuisse im STEINBOCK Center.
Das PurSuisse-Team freut sich auf euch!