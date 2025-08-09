«Summer Nights» im STEINBOCK Chur

Ebenso wird auch wie beim letzten Mal wieder DJ Nuts Cuts für eine besondere Stimmung sorgen: Mit fein abgestimmten Beats und lässiger Atmosphäre wird aus dem Grillabend ein musikalisches Sommererlebnis. Die Summer Nights sind die perfekte Gelegenheit, um in entspannter Umgebung gemeinsam den Sommer zu feiern – mit Freunden, Familie oder Kolleg:innen. Kein Dresscode, keine Verpflichtungen – einfach gute Stimmung, gutes Essen und ein Ort, an dem man gerne bleibt.