Studieren, auch backstage am Ski-Weltcup
Wer in Samedan Tourismus studiert, verfolgt hinter den Kulissen, was andere nur auf Distanz erleben: Hochwertiger Praxisunterricht, Spezialisierungen und ein Campus mitten in der Engadiner Bergwelt.
Wer in Samedan Tourismus studiert, verfolgt hinter den Kulissen, was andere nur auf Distanz erleben: Hochwertiger Praxisunterricht, Spezialisierungen und ein Campus mitten in der Engadiner Bergwelt.
Die Höhere Fachschule für Tourismus & Management in Samedan setzt auf Praxisnähe: Dozierende aus der Branche und reale Projekte im Unterricht. Im dritten Studienjahr setzen die Studierenden zudem ihren eigenen Schwerpunkt und wählen zwischen den Vertiefungsrichtungen Event Management, Marketing oder Public Relations.
Tourismusfachleute HF: Das Fundament mit echtem Praxisbezug
Das Studium zur dipl. Tourismusfachfrau HF resp. zum dipl. Tourismusfachmann HF eignet sich für Menschen, die ihre Leidenschaft zum Beruf machen möchten: Reisen, mit Gästen und Partnern aus anderen Kulturen zusammenarbeiten, Freizeitangebote konzipieren und vermarkten, Besucherströme lenken und vieles mehr. Die Berufsbilder sind vielfältig, zukunftssicher und voller Perspektiven – national wie international. Bei der Auswahl des Studiums, lohnt es sich, auch die Vertiefungsmöglichkeiten zu beachten. Und hier gibt es an der HFT in Samedan eine ganze Menge.
Event Management: Anpacken und hinter die Kulissen blicken
Morgens Vorlesung, nachmittags auf die Piste, am Wochenende backstage beim Skiweltcup dabei sein. Die Events der Region sind Teil des abwechslungsreichen Stundenplans in der Vertiefung Event Management. Ob Sport oder Kultur, ob Engadin Skimarathon, White Turf oder Festival da Jazz, die Veranstaltungsorganisationen teilen ihr Knowhow und ermöglichen einzigartige Einblicke.
Gleichzeitig planen und realisieren die Studierenden über das ganze Jahr eigene Veranstaltungen. Mit Vorlesungen und Coachings durch Profis aus der Event-Branche erhalten die Studierenden Unterstützung bei der Umsetzung ihrer Events. Taina Ruckdeschel, die bereits vor ihrem Studium im St. Galler Rheintal Veranstaltungen organisiert hatte, befindet sich aktuell im dritten Studienjahr und lässt sich zusätzlich zu ihrem Diplom als Tourismusfachfrau HF zur Event Managerin ausbilden. Sie berichtet: «Wie viel Arbeit und gleichzeitig Erfüllung wirklich dahintersteckt, merkt man erst, wenn man selbst verschiedene Anlässe geplant und durchgeführt hat. Das Netzwerk, das ich mir an der Schule aufbauen kann, war für mich ausschlaggebend, dass ich mich für diese Spezialisierung entschloss. Die Schweiz mit ihrer Infrastruktur und Professionalität ist ideal für Events jeglicher Couleur. Ich möchte weiterhin eine aktive Rolle in diesem Bereich einnehmen.» Der Campus in Samedan und das Engadin bieten dank ihrer Sport- und Freizeitinfrastruktur ideale Voraussetzungen dafür.
Nebst Sportturnieren, Tauschbörsen, Feierabendveranstaltungen finden auch Partys auf dem Campus statt. Das jährliche Highlight ist der traditionelle HFT-Ball im Januar sowie die aufwändig selbstorganisierte Diplomfeier. https://www.hftgr.ch/studium
Marketing: Schweizweite Top-Ergebnisse und breite Karrierechancen
Während die Eventklasse Veranstaltungen plant und organisiert, arbeiten die Studierenden in der Vertiefung Marketing an Fallstudien aus allen Wirtschaftsbereichen. Sie eignen sich alle Fähigkeiten an, die sie zu professionellen Fachkräften im Marketing machen, ob es Konkurrenz-, Kunden- oder Trendanalysen, Konzeptionen von analogen und digitalen Kampagnen, umfassende Kommunikationsmassnahmen oder auch Wirkungskontrollen sind. Alles muss wie in einem sauber funktionierenden Räderwerk aufeinander abgestimmt sein.
Wer sich für Marketing entscheidet, bereitet sich ausserdem auf die eidgenössische Fachprüfung zur Marketingfachperson vor.
Seit Jahren gehören die Studierenden der HFT in Samedan schweizweit zu den Besten. Nadine Rohn, Jahrgangsbeste 2023 betont: «Besonders gut gefiel mir, dass wir verschiedene Dozierende aus der Branche hatten, die uns praxisnahe und interessante Beispiele näherbrachten und gemeinsam mit uns analysierten.»
Public Relations: Die Kommunikationsspezialist:innen in Unternehmen
Nebst Event Management und Marketing können die Studierenden sich zudem zu PR-Fachleuten ausbilden lassen. Ob es im Tourismus oder ausserhalb ist, professionelle Kommunikationsarbeit will gelernt sein. Der Kurs ist hybrid aufgebaut und kombiniert Präsenzunterricht, E-Learning und Exkursionen mit Praxisbezug.
Wohnen auf dem Campus im Engadin
Die Studierenden leben in Wohngemeinschaften auf dem Gelände, was nicht nur den Zusammenhalt fördert, sondern zu einem guten Netzwerk und nicht selten zu langjährigen Freundschaften führt.
Das sportliche Angebot umfasst nebst Fitnessraum, Tennis- und Beachvolleyballplatz die ganze Oberengadiner Freizeitwelt: Skipisten, Langlaufloipen, Wanderwege, Bike-Trails und Bergseen befinden sich direkt vor der Haustüre.
Erlebnis-Infoanlass am 13. und 14.12.2025
Erfahre mehr dazu am Erlebnis-Infoanlass. Am Samstag orientieren wir dich bei uns am Campus über die vielfältigen und spannenden Studienvarianten, am Sonntag laden wir dich zu einer exklusiven Backstage Führung und einem Besuch des AUDI FIS Ski Weltcup in St. Moritz ein.