Studieren, auch backstage am Ski-Weltcup

Morgens Vorlesung, nachmittags auf die Piste, am Wochenende backstage beim Skiweltcup dabei sein. Die Events der Region sind Teil des abwechslungsreichen Stundenplans in der Vertiefung Event Management. Ob Sport oder Kultur, ob Engadin Skimarathon, White Turf oder Festival da Jazz, die Veranstaltungsorganisationen teilen ihr Knowhow und ermöglichen einzigartige Einblicke.

Gleichzeitig planen und realisieren die Studierenden über das ganze Jahr eigene Veranstaltungen. Mit Vorlesungen und Coachings durch Profis aus der Event-Branche erhalten die Studierenden Unterstützung bei der Umsetzung ihrer Events. Taina Ruckdeschel, die bereits vor ihrem Studium im St. Galler Rheintal Veranstaltungen organisiert hatte, befindet sich aktuell im dritten Studienjahr und lässt sich zusätzlich zu ihrem Diplom als Tourismusfachfrau HF zur Event Managerin ausbilden. Sie berichtet: «Wie viel Arbeit und gleichzeitig Erfüllung wirklich dahintersteckt, merkt man erst, wenn man selbst verschiedene Anlässe geplant und durchgeführt hat. Das Netzwerk, das ich mir an der Schule aufbauen kann, war für mich ausschlaggebend, dass ich mich für diese Spezialisierung entschloss. Die Schweiz mit ihrer Infrastruktur und Professionalität ist ideal für Events jeglicher Couleur. Ich möchte weiterhin eine aktive Rolle in diesem Bereich einnehmen.» Der Campus in Samedan und das Engadin bieten dank ihrer Sport- und Freizeitinfrastruktur ideale Voraussetzungen dafür.

Nebst Sportturnieren, Tauschbörsen, Feierabendveranstaltungen finden auch Partys auf dem Campus statt. Das jährliche Highlight ist der traditionelle HFT-Ball im Januar sowie die aufwändig selbstorganisierte Diplomfeier. https://www.hftgr.ch/studium