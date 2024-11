Starkes Team mit vollem Einsatz

«Die Qualität in allen unseren Centern weiter zu steigern, ist mein täglicher Antrieb.», erklärt der CEO. Mit Marcel Niederer als neuem Centerleiter wurde ein weiterer, wichtiger Baustein hinzugefügt, um BQ Fitness auch in Zukunft als führenden Anbieter in der Region Graubünden zu positionieren. So bleibt BQ Fitness ein verlässlicher Partner für nachhaltiges und individuelles Training, das auf die Bedürfnisse und Gesundheit der Mitglieder abgestimmt ist.

«Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Marcel und bin überzeugt, dass er auch als Centerleiter eine Bereicherung für das Label, die Mitarbeitenden und unsere Member sein wird.»

Piero Granatella über Marcel Niederer