Silvester im Casino Bad Ragaz

Bei zahlreichen Bargeldverlosungen, musikalischer Unterhaltung, einer stilvollen Burlesque-Show, gratis Late-Night Snack sowie weiteren Überraschungen starten wir ins neue Jahr 2024. Die Erinnerungen des diesjährigen Silvesters können mit Bildern aus unserer Fotobox festgehalten und mit ins neue Jahr genommen werden.

Silvester im Casino bedeutet wie immer Spiel, Spass und spannende Gespräche mit alten und neuen Bekanntschaften an unserer Golden Wave Bar. Mit etwas Glück kann nebenbei sogar noch bei unseren Verlosungen gewonnen werden. Nebst 140 Sorten Gin aus 34 Ländern und von allen Kontinenten bieten wir unter anderem auch innovative Cocktails, mit sowie ohne Alkohol, fantastische regionale wie internationale Weine und Softdrinks aller Art zu fairen Preisen an.

In diesem Jahr stossen wir nicht nur auf den Jahreswechsel an, denn wir haben noch einen weiteren Grund zum Feiern. Eine der 22 Konzessionen, welche der Bundesrat am 29. November vergeben hat, ging an die Casino Bad Ragaz AG. Somit kann der Spielbetrieb bei uns nahtlos weitergeführt werden, und wir dürfen unsere geschätzten Gäste mindestens 20 weitere Jahre empfangen. Stossen Sie mit uns und Ihren Freunden und Familien auf das neue Jahr an und testen Sie bei dieser Gelegenheit unsere brandneuen

Slot-Automaten von Novomatic, welche vor Kurzem bei uns eingezogen sind.

Nebst den Slot-Automaten werden natürlich auch wie gewohnt unsere Live Game Tische im Einsatz sein. Roulette, Ultimate Texas Hold'em Poker und Black Jack versprechen Nervenkitzel pur.

Auch im neuen Jahr 2024 wollen wir nicht stillstehen und haben schon unsere Vorsätze definiert. Das wohl grösste und spannendste Projekt im Jahr 2024 wird die Rundumerneuerung inklusive Auffrischung der Räumlichkeiten sein, die auf dem Programm steht, bei der wir dem Casino Bad Ragaz mit neuem Mobiliar, neuem Design und neuen Automaten frischen Wind verleihen werden.

Wir freuen uns, zu Silvester wie auch im neuen Jahr wieder zahlreiche Gäste bei uns im Casino Bad Ragaz begrüssen zu dürfen.

Alle weiteren Infos zu unserer Silvesterparty finden Sie hier: www.casinobadragaz.ch/silvester