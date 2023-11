Seien Sie an der ersten Personalfachtagung in der Region dabei: Save the Date zum HR Tag Südostschweiz

Der HR Tag Südostschweiz 2024 markiert zweifellos einen bedeutenden Meilenstein für die HR-Community in der Region. Diese bahnbrechende Personalfachtagung, die im kommenden Jahr in Chur stattfindet, verspricht nicht nur herausragende Keynote Speaker, sondern auch eine umfassende Fülle an Wissen und Networking-Möglichkeiten, die das Event zu einem unvergesslichen Erfolg machen werden.

Ein Ort des Wissens für Human Ressources

Die Zusammenarbeit von Somedia und Galledia AG hat einen einzigartigen Event geschaffen, der HR-Spezialisten, Fachleuten und Personalverantwortlichen eine aussergewöhnliche Gelegenheit bietet. Der HR Tag Südostschweiz ist nicht nur ein Tag, an dem die neuesten Branchentrends entdeckt werden können, sondern auch eine Plattform, auf der erstklassige Referenten wertvolle Einblicke in die sich ständig weiterentwickelnde Welt des Human Resources bieten. Hier werden Best Practices von Thought Leadern geteilt, und die Teilnehmer haben die Möglichkeit, ihr Wissen zu erweitern.

Die Teilnahme am HR Tag Südostschweiz ist mehr als nur Anwesenheit; es ist eine Investition in

die berufliche Entwicklung. Egal, ob man bereits langjährige Erfahrung in der Branche hat oder gerade erst anfängt: Diese Personalfachtagung im Herzen von Graubünden bietet die Möglichkeit, das berufliche Skillset zu erweitern und frische Impulse für das eigene Unternehmen zu erfahren und mitzunehmen.

Reger Austausch mit Branchenexperten

Neben dem reichhaltigen Wissenspool ist der HR Tag Südostschweiz auch ein Hotspot für vernetzte Interaktionen und konstruktive Kooperationen. Die zahlreichen Networking-Möglichkeiten ermöglichen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, berufliche Beziehungen aufzubauen, Erfahrungen auszutauschen und im Dialog mit Kollegen, Experten und Branchenführern ihr Verständnis für die sich entwickelnde Arbeitswelt zu vertiefen. Dieser Tag verspricht nicht nur eine Horizonterweiterung in Bezug auf Fachkenntnisse, sondern auch eine Stärkung des beruflichen Netzwerks und eine nachhaltige Verbindung mit den dynamischen Entwicklungen im Bereich Human Resources. Der HR Tag Südostschweiz 2024 wird zweifellos zu einem Wendepunkt für die HR-Community in der Region und darüber hinaus.

Die Veranstaltung verspricht nicht nur eine Horizonterweiterung in Bezug auf Fachkenntnisse, sondern auch eine Stärkung des eigenen beruflichen Netzwerks. Der HR Tag Südostschweiz 2024 ist zweifellos ein Event, welchen die HR-Community aus der Region nicht verpassen darf. Melden Sie sich jetzt an.