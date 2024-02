Schülerin über Neue Tagesschule Chur

Mit den regelmässigen Ausflügen gibt es auch immer mal wieder eine Abwechslung vom anstrengenden Büffeln. Zum Beispiel den Waldtag, an dem die ganze Schule in den Fürstenwald fährt. Im Wald wird dann auf meist spielerische Weise in diversen Themen gelernt und geforscht.. Die Neue Tageschule Chur zeigt so, dass man auch ohne vor einem Stapel Bücher zu sitzen, viel Neues erlernen kann.

Was meiner Meinung nach die besten Ausflüge waren, sind die Klassentage. Ein Tagesausflug, welchen die Schüler selbst gestalten können und ein Ausflug mit Übernachtung, welcher von den Lehrern geplant wird. Beim Ausflug können die Schüler ganz kreativ werden, solange es im Budget liegt, ist alles möglich. Egal ob Kinonachmittag in der Aula oder River Rafting. Welches Programm schlussendlich durchgeführt wird, wird durch eine Abstimmung in der Klasse bestimmt.

Die Klassentage sind nicht nur ein riesengrosser Spass für die Schüler und Schülerinnen, sondern schweissen sie auch als Klasse näher zusammen. Ich kann wahrscheinlich für alle Schüler sprechen, wenn ich sage, dass die Klassentage mit das Beste im ganzen Schuljahr waren. Diese werden ziemlich sicher allen Schülern und Schülerinnen noch ganz lange in Erinnerung bleiben.

Zurück zum Schulischen; auch durch die diversen zusätzlichen Fächer wird Platz für viele Gelegenheiten gegeben. Im Portfolio kann man sich in ein beliebiges Thema einarbeiten, darüber schriftlich, mit einem kreativen Projekt oder auch mit einem Vortrag vor der Schule berichten. Allen Drittklässlern werden drei Lektionen in der Woche geboten, um sich auf Prüfungen für eine weiterführende Schule vorzubereiten. Wenn man nach dem dritten Schuljahr in eine Lehre einsteigt, kann man auch in einem der Hauptfächer ein Defizit bekämpfen. Falls man als Schreiner werden möchte, aber leider nicht der Beste in Geometrie ist, kann man sich in diesem Fach darin weiterentwickeln.