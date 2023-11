«Safety First.» ist das Motto der FOPPA AG. Das familiengeführte Unternehmen mit Hauptsitz im Tardisgebiet von Zizers/Landquart setzt national Massstäbe im Brandschutz und Feuerwehrbedarf

Unsere «Foppaianer» schätzen anspruchsvolle Aufgaben und sind mit Leidenschaft bei der Arbeit. Egal, ob sie im Bundeshaus in Bern, im Einkaufszentrum Glatt, in der Eishalle Davos, im Feuerwehrdepot einer Gemeinde oder in gemütlichen Maiensässen tätig sind – wir alle sind engagiert, aufmerksam und arbeiten immer gemäss unserem Claim Safety First.

Nebst herausfordernden Jobs und anspruchsvollen Tätigkeiten bieten wir erstklassige Anstellungsbedingungen mit zeitgemässen Benefits und ein harmonisches Miteinander auf Augenhöhe. Ein echter Familienbetrieb, in welchem der Mensch im Mittelpunkt steht. Und wo Zusammenarbeit, Respekt und Verantwortungsbewusstsein tief in der Firmenkultur verankert sind. Unser Team besteht aus engagierten Persönlichkeiten, welche eigenverantwortlich handeln und ihr Wissen sowie ihre Leidenschaft in die weitere positive Entwicklung unseres erfolgreichen Unternehmens einbringen.

Wir sind stolz darauf, nicht nur Brandschutzlösungen und Feuerwehrbedarf von hoher Qualität anzubieten, sondern auch Werte, die unser Unternehmen, unsere Mitarbeiter und unsere Kunden gleichermassen stärken.