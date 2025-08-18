Reha-Arbeit, die alle stärkt
Wer heute gut ausgebildete Fachkräfte gewinnen will, braucht mehr als ein gutes Teamklima oder hohe Löhne und Gehälter. Die Kliniken Valens sprechen über Arbeitskultur, Modelle und Perspektiven.
Wer heute gut ausgebildete Fachkräfte gewinnen will, braucht mehr als ein gutes Teamklima oder hohe Löhne und Gehälter. Die Kliniken Valens sprechen über Arbeitskultur, Modelle und Perspektiven.
Es geht um Sinn, Entwicklung und ein Umfeld, das stärkt: Bei den Kliniken Valens zeigt sich: Eine mitgestaltbare Kultur auf Augenhöhe ist nicht nur intern spürbar, sondern zieht auch Talente an. Rund 2200 Mitarbeitende arbeiten an dreizehn Standorten zwischen Zürich und Davos. Die Klinikgruppe verzeichnet eine geringe Fluktuation, feiert regelmässig langjährige Jubiläen und überträgt jungen Mitarbeitenden früh Verantwortung. «Eine starke Unternehmens- und Arbeitskultur entsteht nicht durch Zufriedenheit allein, sondern durch Vertrauen, Partizipation und Entwicklungsmöglichkeiten», sagt Manuela Schudel, Leiterin Human Resources.
Pflege in der Reha: Fachlich anspruchsvoll, menschlich besonders
Pflege in der Rehabilitation unterscheidet sich stark von der Arbeit im Akutspital. Die Beziehungsarbeit steht mit im Vordergrund – und das über Tage oder Wochen hinweg. Pflegefachpersonen begleiten Menschen bei körperlicher, seelischer und sozialer Genesung. Sie sind Teil eines interdisziplinären Teams und tragen wesentlich zum Therapieerfolg bei.
Stefan Pott, Direktor Pflege der Kliniken Valens, sagt: «Natürlich fordern uns unsere Aufgaben auch emotional. Aber gerade, weil wir längere Zeit mit den Menschen arbeiten, erleben wir viele berührende, schöne Momente. Genau das macht die Pflege in der Reha besonders.» Gefragt seien nicht nur Fachwissen, «sondern auch Geduld, Kommunikationsstärke und Einfühlungsvermögen – sowie die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und mitzudenken», so Pott weiter.
Flexibel, sicher, selbstbestimmt: Das Modell «RehaFlex»
Gerade für Pflegefachpersonen mit individuellen Lebensentwürfen ist Flexibilität ein zentraler Faktor. Mit RehaFlex bieten die Kliniken Valens ein innovatives Arbeitsmodell, das die Vorteile der Festanstellung mit maximaler Freiheit verbindet.
Die Mitarbeitenden können zwischen zwei Varianten wählen: Beim Modell «VollFlex» ist das Arbeitspensum zwischen 20 und 100 Prozent flexibel wählbar – mit selbstbestimmter Dienstplanung an zwei oder mehr Standorten. Mit dem Modell «TeilFlex» arbeitet man mindestens 40 Prozent fix an einem Wunschstandort. Alles, was darüber hinausgeht, kann flexibel an zwei oder mehr weiteren Standorten ergänzt werden.
Zusätzlich profitieren Mitarbeitende von einer begleiteten Einarbeitung, zentraler Einsatzkoordination, einer grosszügigen «Flex-Zulage» sowie geregelter Jahresarbeitszeit. So gelingt der Spagat zwischen Berufsalltag und Privatleben.
Entwicklung erwünscht: Weiterbildung als Selbstverständlichkeit
Die Kliniken Valens fördern ihre Mitarbeitenden gezielt, sowohl im fachlichen als auch im menschlichen Bereich. Ob Vertiefung in der Fachexpertise, Einstieg in die Führung oder die Arbeit in der Bildung: Die Wege stehen offen. Besonders geschätzt wird dabei die Möglichkeit der Mitgestaltung. Standortteams können vieles selbst anpassen, um die Bedürfnisse vor Ort bestmöglich zu erfüllen. Die Klinikgruppe bietet damit nicht nur Jobs, sondern berufliche Heimat – mit Perspektiven über den Tellerrand hinaus.
Wertschätzung zeigt sich auch in Gesundheitsfragen
Ein respektvoller Umgang und echtes Interesse am Wohlbefinden sind Teil der Unternehmenskultur. Unterstützt wird das durch ein starkes betriebliches Gesundheitsmanagement: Sport- und Entspannungsangebote, zusätzliche Ferientage sowie Programme in Zusammenarbeit mit Helsana zählen dazu.
Auch bei persönlichen Herausforderungen – ob gesundheitlich oder privat – erhalten Mitarbeitende professionelle Unterstützung. CEO Dr. Till Hornung bringt es auf den Punkt: «Unsere Kliniken sind kein Selbstzweck. Sie leben durch die Menschen, die hier arbeiten – mit Engagement, Herz und Sachverstand.»