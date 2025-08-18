Reha-Arbeit, die alle stärkt

Flexibel, sicher, selbstbestimmt: Das Modell «RehaFlex»



Gerade für Pflegefachpersonen mit individuellen Lebensentwürfen ist Flexibilität ein zentraler Faktor. Mit RehaFlex bieten die Kliniken Valens ein innovatives Arbeitsmodell, das die Vorteile der Festanstellung mit maximaler Freiheit verbindet.

Die Mitarbeitenden können zwischen zwei Varianten wählen: Beim Modell «VollFlex» ist das Arbeitspensum zwischen 20 und 100 Prozent flexibel wählbar – mit selbstbestimmter Dienstplanung an zwei oder mehr Standorten. Mit dem Modell «TeilFlex» arbeitet man mindestens 40 Prozent fix an einem Wunschstandort. Alles, was darüber hinausgeht, kann flexibel an zwei oder mehr weiteren Standorten ergänzt werden.

Zusätzlich profitieren Mitarbeitende von einer begleiteten Einarbeitung, zentraler Einsatzkoordination, einer grosszügigen «Flex-Zulage» sowie geregelter Jahresarbeitszeit. So gelingt der Spagat zwischen Berufsalltag und Privatleben.



Entwicklung erwünscht: Weiterbildung als Selbstverständlichkeit



Die Kliniken Valens fördern ihre Mitarbeitenden gezielt, sowohl im fachlichen als auch im menschlichen Bereich. Ob Vertiefung in der Fachexpertise, Einstieg in die Führung oder die Arbeit in der Bildung: Die Wege stehen offen. Besonders geschätzt wird dabei die Möglichkeit der Mitgestaltung. Standortteams können vieles selbst anpassen, um die Bedürfnisse vor Ort bestmöglich zu erfüllen. Die Klinikgruppe bietet damit nicht nur Jobs, sondern berufliche Heimat – mit Perspektiven über den Tellerrand hinaus.



Wertschätzung zeigt sich auch in Gesundheitsfragen



Ein respektvoller Umgang und echtes Interesse am Wohlbefinden sind Teil der Unternehmenskultur. Unterstützt wird das durch ein starkes betriebliches Gesundheitsmanagement: Sport- und Entspannungsangebote, zusätzliche Ferientage sowie Programme in Zusammenarbeit mit Helsana zählen dazu.



Auch bei persönlichen Herausforderungen – ob gesundheitlich oder privat – erhalten Mitarbeitende professionelle Unterstützung. CEO Dr. Till Hornung bringt es auf den Punkt: «Unsere Kliniken sind kein Selbstzweck. Sie leben durch die Menschen, die hier arbeiten – mit Engagement, Herz und Sachverstand.»