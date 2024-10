Pur Suisse «HERBSTMARKT» im STEINBOCK

Nach dem grossen Zuspruch und den begeisterten Rückmeldungen im letzten Jahr kehrt der Herbstmarkt von Pur Suisse mit noch mehr Vielfalt ins STEINBOCK Center zurück! Am Samstag, den 2. November, erwartet die Besucher eine noch grössere Auswahl an Schweizer Spezialitäten an über 25 Marktständen, die das Herz eines jeden Feinschmeckers höher schlagen lassen.



Freuen Sie sich auf ein breites Angebot an handverlesener Produkten – von feinen Weinen, die die besten Terroirs der Schweiz widerspiegeln, über würzigen Käse, der in traditionellen Käsereien gereift ist, bis hin zu liebevoll Eingemachtem, das mit hochwertigen Zutaten und nach bewährten Rezepturen hergestellt wurde. Dazu gesellen sich süsse und herzhafte Delikatessen, frisch gebackenes Brot, aromatische Öle und vieles mehr.