Parfum, das zu deinem Alltag passt: von Bergluft bis Büro

Sephora stellt dir heute Duftwissen kompakt vor. In diesem Artikel erfährst du, wie du deinen Signature Scent findest, der dich den ganzen Tag begleitet.

Warum der richtige Duft zählt

Ob Pendeln in der Morgenfrische, konzentriertes Arbeiten im Büro oder ein Apéro: Ein Duft macht alles runder, wenn er zu dir und zur Situation passt. Denke an drei Momente: Tag, Outdoor, Abend. So triffst du schnell die richtige Wahl. Denke auch an Klima und Höhe: Wechselhaftes Wetter und klare Höhenluft beeinflussen, wie intensiv ein Duft wirkt. Teste neue Düfte im Freien.

Alltag: frische Wahl

Für den Tag eignen sich leichte Noten mit Zitrus, Tee oder sanften Moschusakkorden. Sie wirken gepflegt und unaufdringlich. Für Outdoor und Bergluft dürfen es grüne, aromatische oder holzige Akkorde sein, die Klarheit ausstrahlen. Abends darf es intensiver werden, etwa mit Vanille, Ambra oder floralen Bouquets. Bei Sephora findest du Parfum für jeden Moment.

Haltbarkeit und Layering

Haltbarkeit beginnt bei der Vorbereitung. Pflege deine Haut gut, denn auf durchfeuchteter Haut hält Duft länger. Trage den Duft auf pulsierende Stellen auf, etwa Hals und Handgelenke. Sprühe aus kurzer Distanz, aber nicht zu nah, damit er sich gleichmässig verteilt. Kleidung aus Abstand beduften. Teste zuerst an unauffälliger Stelle, um Flecken zu vermeiden.

Layering ist einfacher, als es klingt. Kombiniere ein frisches Eau de Toilette mit einem wärmeren Basisduft, um Tiefe zu schaffen. Zwei bis drei Sprühstösse genügen. Wenn du viel unterwegs bist, nimm ein Refill oder ein Travel Spray mit. So frischt du deinen Duft am Nachmittag dezent auf, ohne den Raum zu füllen.

Mini-Routine in vier Schritten

Nach dem Duschen pflegen, dann den Duft auf trockener Haut auftragen. Warte kurz, bevor du dich anziehst. Berühre die Duftstellen nicht, denn Reiben stört die Duftentwicklung. Ein letzter Sprühstoss auf den Schal sorgt für eine Duftwolke, die dich begleitet.

Bereit für deinen neuen Alltagsduft

Finde die Auswahl, die zu dir passt, und probiere dich entspannt durch. Entdecke bei Sephora dein neues Parfum und finde deinen Favoriten für Büro, Berg und Feierabend.

Extra-Tipp: Teste maximal drei Düfte pro Runde und gib ihnen Zeit auf der Haut. Gehe kurz an die frische Luft, damit sich die Nase erholt, und entscheide erst dann.