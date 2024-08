Open House auf dem neuen INTEGRA Campus

Die Begeisterung ist Denise anzumerken, wenn sie über den bevorstehenden Open House-Event spricht. Als Communication Manager bei INTEGRA Biosciences ist sie es gewohnt, Botschaften zu vermitteln und Geschichten zu erzählen. Doch die Organisation dieses Grossereignisses stellte sie vor ganz neue Herausforderungen. "Es ist faszinierend zu sehen, wie viele verschiedene Aspekte bei so einem Projekt zusammenkommen", reflektiert sie. "Von der Logistik über die Sicherheit bis hin zum Unterhaltungsprogramm - alles muss perfekt ineinandergreifen." Seit über einem Jahr arbeitet Denise mit dem Projektteam an der Planung des Events, bei dem der neue INTEGRA Campus in Zizers der Öffentlichkeit präsentiert wird. Die Vorfreude auf den grossen Tag ist deutlich zu spüren. "Es ist wie ein Puzzle, das langsam Gestalt annimmt", sagt sie lächelnd. "Und wenn am Ende alles zusammenpasst und die Besucherinnen und Besucher begeistert sind, dann hat sich die harte Arbeit gelohnt."

Ein Campus der Superlative

"Rund zwei Jahre haben wir am neuen Gebäude gebaut. Das ist ein bedeutender Meilenstein für INTEGRA", betont Denise. Der Stolz in ihrer Stimme ist nicht zu überhören, wenn sie von den Highlights des neuen Campus schwärmt: "Meine persönlichen Favoriten sind einerseits das einladende Personalrestaurant mit wirklich gutem Essen, andererseits die hellen Büroräumlichkeiten, die kreativen Workspaces und die begrünten Begegnungszonen."



Besonders imposant sei der neue Reinraum mit rund 1250 Quadratmetern Fläche. "Die Anlage ist sehr beeindruckend und gehört zu den modernsten ihrer Art in der Südostschweiz", erklärt Denise. Auch das automatisierte Hochregallager und Kleinteilelager seien technologische Meisterwerke.

Vom Labor in die weite Welt

Doch was genau produziert INTEGRA eigentlich? "Wir entwickeln und fertigen hochpräzise Laborgeräte und Verbrauchsmaterialien für die Life-Sciences-Branche", erläutert Denise. "Unsere Produkte kommen weltweit in Forschungslaboren zum Einsatz und helfen dabei, wissenschaftliche Entdeckungen zu beschleunigen."

Der neue Campus in Zizers spielt dabei eine Schlüsselrolle. Hier entstehen innovative Lösungen, die den Laboralltag revolutionieren – von intelligenten Pipetten bis hin zu automatisierten Liquid-Handling-Systemen. "Mit dem Open House möchten wir den Menschen zeigen, wer wir sind, was wir bewegen und vor allem, warum wir tun, was wir tun", fasst Denise die Motivation hinter dem Event zusammen.



Ein Event für alle Sinne

Vom 21. bis 24. August verwandelt sich das Firmengelände in eine bunte Erlebniswelt. "Wir haben ein vielseitiges Programm auf die Beine gestellt, das für alle etwas bietet", freut sich Denise. Herzstück ist der selbstständige, interaktive Rundgang durch den INTEGRA Campus. "Die Leute können in ihrem eigenen Tempo verschiedene Stationen erkunden und dabei spannende Einblicke in unsere Arbeit gewinnen", erklärt sie.



Besonders freut sie sich auf die Vielfalt des Rahmenprogramms: "Wir haben Live-Musik von tollen lokalen Künstlern wie Julie Fox und Revival. Dazu gibt es leckeres Essen von Food Trucks und natürlich unsere INTEGRA-Bar mit erfrischenden Getränken."



Das Highlight am Abend: ein Openair Kino direkt auf dem Firmengelände.. "Wir zeigen aktuelle Blockbuster wie 'Deadpool & Wolverine' oder 'Ich – Einfach unverbesserlich 4'. Das wird ein echtes Kinoerlebnis unter freiem Himmel", schwärmt Denise.