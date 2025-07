«Mythen und Legenden»

Das neuntägige Festival (26. Juli – 3. August 2025) im Oberen Prättigau ist aus der Schweizer Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken. Erstmals veranstaltet Klosters Music elf Konzerte – von grosser Orchestermusik bis zum intimen Liederabend, von Kammermusik bis zum Filmmusikabend mit Live-Orchester. Klassikstars wie Augustin Hadelich und Andreas Ottensamer feiern 2025 ihr Debüt in Klosters. Mit Piotr Anderszewski und Nikolai Lugansky sind neben dem musikalischen Stammgast Sir András Schiff zwei weitere renommierte Pianisten dabei.

«Besonders freut mich, dass wir dieses Jahr mit der Zürcher Sing-Akademie wieder mit einem Spitzenchor das Festival eröffnen. Der Chorgesang hat in Graubünden eine lange Tradition», sagt Heinz Brand, Präsident der Stiftung Kunst & Musik, Klosters. Den Orchesterpart bei der «Nelson»-Messe von Joseph Haydn (26.7.) übernimmt das Münchener Kammerorchester, das auch den Beethovenabend, bei der unter der Leitung von Enrico Onofri neben der «Prometheus»-Ouvertüre auch das 1. Klavierkonzert in C-Dur (Solist: Piotr Anderszewski) und die dramatische Sinfonie Nr. 3 in Es-Dur «Eroica» erklingt, am zweiten Festivaltag (27.7.) gestaltet.