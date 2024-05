Muttertag im STEINBOCK Chur

Muttertag, der jedes Jahr am zweiten Sonntag im Mai begangen wird, ist nicht nur eine Gelegenheit, die Hingabe und Liebe unserer Mütter zu ehren, sondern auch ein Tag, an dem wir uns daran erinnern, wie viel sie in unserem Leben bewirken. Ursprünglich in den USA als eine Form der Anerkennung für Mütter und deren unermüdlichen Einsatz ins Leben gerufen, hat dieser Tag eine universelle Bedeutung erlangt, die weit über nationale Grenzen hinausgeht.

Dieser Tag bietet die perfekte Gelegenheit, innezuhalten und die zahlreichen Opfer zu reflektieren, die Mütter bringen. Von den schlaflosen Nächten in den ersten Lebensjahren bis hin zur Unterstützung während unserer ganzen Existenz – Mütter formen unsere Charaktere, prägen unsere Werte und bereiten uns darauf vor, selbstbewusste Individuen zu sein. An diesem Tag zeigen wir unsere Wertschätzung nicht nur durch Geschenke oder Karten, sondern auch durch die gemeinsame Zeit, die wir mit ihnen verbringen, und durch kleine Gesten, die oft mehr sagen als tausend Worte.