Mit Herz engagiert für die Pflege

Chance für erfahrene Fachkräfte und Berufsneulinge

Um diese Vision zu verwirklichen und die Alterszentren zu lebendigen Orten der Fürsorge und Freude zu machen, braucht es engagierte Menschen, die mit Herz und Hingabe arbeiten. Dieser Arbeitsort bietet eine einzigartige Kombination aus beruflicher Erfüllung und Lebensqualität. Zahlreiche berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, sowohl für erfahrene Fachkräfte als auch für Berufseinsteigerinnen und -einsteiger aus Berg und Tal stehen offen. «Die neuen Mitarbeitenden haben die Chance, die neue Kultur mitzugestalten, was eine erfüllende Herausforderung sein kann», so Busslinger. Die Möglichkeit, in einem so inspirierenden Umfeld zu arbeiten, kann neue Horizonte eröffnen.

Das Arbeitsumfeld in den Alterszentren ist geprägt von einer wertschätzenden Unternehmenskultur und starkem Teamgeist. «Wir setzen auf Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung», erklärt Busslinger. Die fachliche und persönliche Entwicklung wird aktiv gefördert. «Es ist uns wichtig, dass Mitarbeitende sich kontinuierlich weiterentwickeln und in ihrer Arbeit Erfüllung finden», sagt sie. Busslinger bringt es auf den Punkt: «Die atemberaubende Natur und die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten hier sind einfach unvergleichlich und unterstützen das emotionale Auftanken.» Der Ausgleich zum Arbeitsalltag, verbunden mit den täglichen bereichernden Begegnungen und dem inspirierenden Austausch in den Zentren, lässt jeden Tag voller Energie und Lebensfreude neu beginnen.