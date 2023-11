Mensch im Mittelpunkt: Wie INTEGRA Biosciences mit ihrer mitarbeiterorientierten Unternehmenskultur erfolgreich ist

Wer an dem neuen Campus von INTEGRA Biosciences in Zizers vorbeifährt, ist von seiner Grösse beeindruckt – doch das Gebäude im Innern ist ebenso bemerkenswert: Hier gestaltet ein Team von kreativen und engagierten Fachleuten wie Armin Michel eine innovative Arbeitsumgebung. Weltweit führend in der Entwicklung von hochpräzisen Liquid-Handling-Geräten wie Pipettierrobotern, beschäftigt INTEGRA Biosciences über 500 Mitarbeitende, wovon 230 in der Schweiz arbeiten. Mit dem Neubau in Zizers, einem der beiden Hauptsitze des Unternehmens, kommen rund 200 weitere Arbeitsplätze dazu.

Vom Automatiker zum Innovator

Armin Michel hat einen beeindruckenden beruflichen Werdegang hinter sich. Nach einer Ausbildung zum Automatiker und mehreren Jahren in der Montage, bildete er sich zum Techniker HF Elektrotechnik Fachrichtung Automation weiter. Dies ebnete den Weg für seine aktuelle Position bei INTEGRA. Hier hat er die Chance, die Automatisierung einer der modernsten Produktionsanlagen der Schweiz von Grund auf mitzugestalten. «Wo heute der Campus und die Produktionshalle stehen, war bis vor Kurzem noch eine Wiese mit einem Erdbeerfeld. Diesen Prozess von Anfang an zu prägen, ist für mich eine tolle Herausforderung», meint Armin.