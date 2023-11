Lernende übernehmen LANDI Laden in Chur

Der LANDI Graubünden AG liegt die Ausbildung von jungen Menschen am Herzen. So werden an allen Standorten in Chur, Thusis, Surselva und Landquart junge Lernende von erfahrenen, engagierten Berufs- und Praxisbildner*innen ausgebildet. Unsere Lernenden von heute entwickeln wir zu unseren Fach- und Führungskräften von morgen. Nach einem Lehrabschluss ist die Karriere bei der LANDI also noch lange nicht zu Ende. Die jungen Fachkräfte haben die Möglichkeit, nach Beendigung der Ausbildung innerhalb der Firma verschiedene Funktionen zu übernehmen sowie sich persönlich und beruflich weiter zu entwickeln.