Lehnenbrücke liefert bald Sonnenstrom
Ab Ende August 2025 entsteht an der Lehnenbrücke bei Trin Mulin eine Photovoltaikanlage. Sie liefert Solarstrom für die Region und verbindet Lärmschutz mit nachhaltiger Energiegewinnung.
Energie aus der Sonne – Photovoltaikanlage an Lehnenbrücke
Schon bald wird die Lehnenbrücke oberhalb von Trin Mulin nicht nur Fahrzeuge tragen, sondern auch sauberen Sonnenstrom für die Region liefern. Ab Ende August 2025 entsteht hier eine Photovoltaikanlage mit knapp 500 Kilowattpeak Leistung. Der Standort liegt an der Kantonsstrasse zwischen der Bushaltestelle Crestasee und der Abfahrt Via Las Palas.
Die Arbeiten sollen bis Mitte November 2025 abgeschlossen sein.
Das Vorhaben ist ein Projekt der SN Erneuerbare Energie AG (SNEE), die es gemeinsam mit spezialisierten Fachfirmen realisiert und später betreiben wird. Die Investitionen für die Umsetzung inklusive einer neuen Lärmschutzwand liegen unter einer Million Franken.
Besonders im Winterhalbjahr, wenn der Strombedarf hoch ist, wird die Anlage einen wichtigen Beitrag leisten. Durch die Integration in die bestehende Brückenstruktur werden zusätzliche Flächen geschont und Eingriffe in die Landschaft vermieden.
Die Gemeinde Trin profitiert gleich doppelt: Neben der nachhaltigen Energieerzeugung sorgt die neue Lärmschutzwand für mehr Ruhe entlang der Kantonsstrasse.
Während der Bauphase wird an Arbeitstagen abschnittsweise die südseitige Fahrspur gesperrt und der Verkehr manuell geregelt. Am Abend ist die Spur wieder offen.
Das Projekt leistet einen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung der Region und unterstützt die Energiewende in Graubünden.
Die SNEE dankt allen Anwohnenden und Verkehrsteilnehmenden herzlich für ihr Verständnis, falls es zeitweise zu Beeinträchtigungen im Verkehr kommt.
Über die SN Erneuerbare Energie AG (SNEE)
Die SN Erneuerbare Energie AG plant, realisiert und betreibt Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien. Ein Schwerpunkt liegt auf PV-Contracting-Lösungen – SNEE mietet geeignete Flächen, übernimmt Finanzierung, Bau und Betrieb. Zum Angebot zählen flexibel anpassbare Anlagen auf Industrie-, Agrar- und Infrastrukturfächen; alpine Solarvorhaben gehören ebenfalls zu den möglichen Einsatzbereichen. Das Unternehmen setzt Projekte in der ganzen Schweiz um und möchte seine Aktivitäten besonders in Regionen mit grossem Potenzial weiter ausbauen.
Kontakt für Rückfragen
SN Erneuerbare Energie AG
Lukas Göldi
photovoltaik@snee.ch
www.snee.ch