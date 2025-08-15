Lehnenbrücke liefert bald Sonnenstrom

Energie aus der Sonne – Photovoltaikanlage an Lehnenbrücke

Schon bald wird die Lehnenbrücke oberhalb von Trin Mulin nicht nur Fahrzeuge tragen, sondern auch sauberen Sonnenstrom für die Region liefern. Ab Ende August 2025 entsteht hier eine Photovoltaikanlage mit knapp 500 Kilowattpeak Leistung. Der Standort liegt an der Kantonsstrasse zwischen der Bushaltestelle Crestasee und der Abfahrt Via Las Palas.

Die Arbeiten sollen bis Mitte November 2025 abgeschlossen sein.

Das Vorhaben ist ein Projekt der SN Erneuerbare Energie AG (SNEE), die es gemeinsam mit spezialisierten Fachfirmen realisiert und später betreiben wird. Die Investitionen für die Umsetzung inklusive einer neuen Lärmschutzwand liegen unter einer Million Franken.

Besonders im Winterhalbjahr, wenn der Strombedarf hoch ist, wird die Anlage einen wichtigen Beitrag leisten. Durch die Integration in die bestehende Brückenstruktur werden zusätzliche Flächen geschont und Eingriffe in die Landschaft vermieden.

Die Gemeinde Trin profitiert gleich doppelt: Neben der nachhaltigen Energieerzeugung sorgt die neue Lärmschutzwand für mehr Ruhe entlang der Kantonsstrasse.

Während der Bauphase wird an Arbeitstagen abschnittsweise die südseitige Fahrspur gesperrt und der Verkehr manuell geregelt. Am Abend ist die Spur wieder offen.

Das Projekt leistet einen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung der Region und unterstützt die Energiewende in Graubünden.

Die SNEE dankt allen Anwohnenden und Verkehrsteilnehmenden herzlich für ihr Verständnis, falls es zeitweise zu Beeinträchtigungen im Verkehr kommt.