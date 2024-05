LANDI Fest traditionell und anders

Das LANDI Fest hat sich im Laufe der Jahre zu einem Treffpunkt für gross und klein entwickelt. Alle schätzen die gemütliche Atmosphäre und die stimmungsvolle Unterhaltung an diesem Volksfest. Erwartet werden darf ein interessanter Querschnitt regionalen Musikschaffens quer durch verschiedene Musikstile. Schlendern Sie durch das Festgelände und geniessen Sie das ungezwungene Beisammensein. Das Kinderland wird die Kinderaugen wieder leuchten lassen. Die Auswahl ist toll und hat viele Überraschungen bereit: eine riesige Hindernisbahn, Bungee Trampolin, XXL Spiele, eine Bike Slotcar Rennbahn, Traktorenparcours, Kinderschminken und vieles mehr. Im betreuten Kinder-Kochzelt können die jungen Besucher basteln und kochen. Am Samstag um 15.30 experimentieren der Zauberer Iarrera und sein Assistent Nobi mit Zauberrequisiten und bringen die Zuschauer zum Lachen und Staunen. Am Sonntag präsentiert der bekannte Professor Bummbastic, der aktuell auf Schweizer Tournee ist, spektakuläre Experimente, aufregende Showeinlagen und zeigt, wie unterhaltsam Naturwissenschaft sein kann. Interessant für alle Kinder von 5-99 Jahren.



Musikalisch sind am Samstag neue Töne angesagt. Bündner Bands spielen vom Mittag bis um 21.00 Uhr coolen Bündner Sound mit Life Music. So sind die einheimischen Formationen Sergio Castelberg sowie Accu Paragraph zum Start am Mittag angesagt. Das Don Gamboni Trio, Gino Carigiet und DUS, No Future sowie Valimusic und Dario Hess Bänd sorgen für tolle Musik. Ab 21.00 Uhr sorgt ein DJ für Partysound unter freiem Himmel. Egal ob die Sonne scheint oder es regnet, wettergeschützte Bereiche sind immer vorhanden und sorgen für gemütliches Beisammensein.

Am Sonntag ist das musikalische Motto traditionell und volkstümlich. Die Formation Albig Anderscht, die Scheidner Buaba, die Blaskapelle Heidiland sowie die Kapelle 7027 sorgen für gute Stimmung. Natürlich darf auch der Schellnerclub Fünf Dörfer am Sonntagnachmittag nicht fehlen.

Die Festwirtschaft wird dieses Jahr mit verschiedenen Foodtrucks erweitert. Für Abwechslung und neue Geschmackserlebnisse ist auf jeden Fall gesorgt. Ob süss oder herzhaft, Sie finden bestimmt das Passende. Schlendern Sie durch die Marktstrasse und entdecken Sie feine Produkte von regionalen Hoflieferanten und vieles mehr. Vergessen Sie nicht, ein Los zu kaufen! Die Tombola mit 1400 unschlagbaren Preisen wie E-Bikes, Grills und vielen weiteren tollen Preisen wartet auf Sie. Lohnenswert ist das LANDI Fest auf jeden Fall – alle Darbietungen und Konzerte sind kostenlos und können ohne Voranmeldung besucht werden.

Am LANDI Fest Wochenende stehen neben dem ganzen LANDI-Graubünden-Team viele Helfer vom HC Prättigau-Herrschaft, dem EHC Chur, dem Fischerverein Küblis und dem Damenturnverein Grüsch im Einsatz. Alle freuen sich auf Ihren Besuch.