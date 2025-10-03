Kulinarischer Herbst im stettli resort - genussvolles Zusammensein im früheren Bauernweiler
Wenn der Herbst das Tal in goldene Farben taucht, wandeln sich im stettli resort in Churwalden auch die Teller. Ganzjährig treffen im liebevoll sanierten ehemaligen Bauernweiler, welcher direkt an Wanderwegen, Biketrails und der Skipiste liegt, rustikaler Charme und modernes Lebensgefühl aufeinander.
Kulinarisch schöpft das stettli resort aus der Bündner Küche und lässt sich dabei von vergessenen Gerichten und moderner Leichtigkeit inspirieren. Die Gäste ihrerseits – ob im privaten Kreis oder geschäftlich – kommen hier zusammen, teilen, geniessen und verbringen gemütliche und genussvolle Stunden wie am Familientisch. Sowohl die rustikale Bergbeiz Stivetta in der früheren Remise als auch die traditionsreiche Taverne zur alten Trocknerei, in der früher Bündner Fleisch getrocknet wurde, bilden eine perfekte Location für Geburtstage, Familienfeste, Teamevents und vieles mehr. Die historische Taverne ist auf Wunsch gar exklusiv buchbar.
Das stettli resort ist ganzjährig geöffnet (ausser während kurzer Betriebsferien) und stets ein authentischer Ort für echte Gastfreundschaft. «Bei uns verbinden sich Tradition, Moderne und regionale Küche zu einem Erlebnis, das man am liebsten mit anderen teilt», fasst Marina vom stettli resort zusammen.
Tavolata, Metzgeta, Stubete und mehr
Im Oktober und November dreht sich im stettli resort nebst Genuss und Geselligkeit alles um Wild. Aufgetischt wird nicht nur klassisch à la carte, sondern auch in Form herzhafter Tavolatas oder vielfältiger Buffets. Etwa bei den beliebten Wild-Tavolatas (3., 10. und 17. Oktober), die ein mehrgängiges Gemeinschaftserlebnis bilden und keine Wünsche offenlassen.
Wer es noch ursprünglicher mag, lässt sich neu interpretierte, aber der Tradition treue Klassiker wie Kutteln rot und weiss (7. und 8. November) sowie die Metzgeta-Abende (14. und 15. November) nicht entgehen. Bei der «Bündner Stubeta» (20., 21. und 22. November), die einen musikalischen Höhepunkt in der kulinarischen Herbstsaison bildet, wird in Zusammenarbeit mit «Die Mobiliar» das Beste der regionalen Küche mit einheimischer Volksmusik verbunden.
Ganzjährig offen für Genuss
Das stettli resort ist aber mehr als ein öffentliches Restaurant. Mit dem für Gruppen optimierten Konzept können die Gäste das kulinarische Erlebnis mit einer Übernachtung in einer der stilvollen Ferienwohnungen kombinieren. Jede Einheit wird exklusiv gebucht, bietet sechs bis zwölf Schlafzimmer mit Hotelkomfort, eigenen Bädern sowie eine Küche und einen grosszügigen Wohnbereich.