Kulinarischer Herbst im stettli resort - genussvolles Zusammensein im früheren Bauernweiler

Tavolata, Metzgeta, Stubete und mehr

Im Oktober und November dreht sich im stettli resort nebst Genuss und Geselligkeit alles um Wild. Aufgetischt wird nicht nur klassisch à la carte, sondern auch in Form herzhafter Tavolatas oder vielfältiger Buffets. Etwa bei den beliebten Wild-Tavolatas (3., 10. und 17. Oktober), die ein mehrgängiges Gemeinschaftserlebnis bilden und keine Wünsche offenlassen.

Wer es noch ursprünglicher mag, lässt sich neu interpretierte, aber der Tradition treue Klassiker wie Kutteln rot und weiss (7. und 8. November) sowie die Metzgeta-Abende (14. und 15. November) nicht entgehen. Bei der «Bündner Stubeta» (20., 21. und 22. November), die einen musikalischen Höhepunkt in der kulinarischen Herbstsaison bildet, wird in Zusammenarbeit mit «Die Mobiliar» das Beste der regionalen Küche mit einheimischer Volksmusik verbunden.

Ganzjährig offen für Genuss

Das stettli resort ist aber mehr als ein öffentliches Restaurant. Mit dem für Gruppen optimierten Konzept können die Gäste das kulinarische Erlebnis mit einer Übernachtung in einer der stilvollen Ferienwohnungen kombinieren. Jede Einheit wird exklusiv gebucht, bietet sechs bis zwölf Schlafzimmer mit Hotelkomfort, eigenen Bädern sowie eine Küche und einen grosszügigen Wohnbereich.