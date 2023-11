Kompetent und gemeinsam für Lebensqualität: Persönliche Einblicke in den Berufsalltag zweier Fachpersonen bei den Psychiatrischen Diensten Graubünden

Auf sie warten spannende Herausforderungen und Karrierechancen im Klinik- und Heimumfeld der psychiatrischen Versorgung. Fabienne Parpan, Stationsleiterin, und Dagmar Falk, Mal- und Gestaltungstherapeutin, geben einen Einblick in ihre Arbeit bei den PDGR.

Bei Fabienne Parpan ist alles in Balance: Arbeit und Privatleben gehen bei ihr Hand in Hand. Sie leitet die Station «Maloja» der Allgemeinpsychiatrie in der Klinik Waldhaus Chur und ist glückliche Mutter eines Kleinkindes. «Weil ich in der Arbeit Vollgas geben darf, bin ich privat ausgeglichen. Mein Job erfüllt mich und macht Spass – diese Freude trage ich am Abend mit nach Hause.»

Fabienne liebt Abwechslung, sucht laufend neue Herausforderungen und schätzt die Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit. Und: Sie hat in den PDGR einen Arbeitgeber gefunden, der es ihr ermöglicht, Beruf, Freizeit und Familie im Einklang zu halten. So profitiert sie als Mutter von verschiedenen Unterstützungsleistungen wie etwa einer zusätzlichen Kinderzulage, Beiträgen an externe Betreuungskosten und verlängertem Mutterschutz.

«Nach meiner Babypause stieg ich mit einem Teilzeitpensum wieder ein und konnte schrittweise auf vier Arbeitstage erhöhen. So hatte ich Zeit, die perfekte Balance zu finden. Für diese Flexibilität bin ich sehr dankbar und gebe sie nun, als Stationsleitung, gerne weiter: Wo immer möglich, beziehe ich die Wünsche aus dem Team in die Personalplanung ein und finde individuelle Lösungen.»

Als Leiterin eines 20-köpfigen Teams legt sie grossen Wert auf Ehrlichkeit, Transparenz und eine offene Kommunikation im Stationsalltag. «Die Gemeinschaft und das kooperative Miteinander stehen für mich im Mittelpunkt.» Deshalb engagiert sie sich auch in verschiedenen Arbeitsgruppen, die über den eigenen Arbeitsbereich hinausgehen: So ist sie beispielsweise bei der Qualitätssicherung involviert, bildet sich zum Thema Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz weiter und engagiert sich als Markenbotschafterin für das Leitbild der PDGR.