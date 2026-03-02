In Schule und Sport zum Erfolg
Wo sich Weltklasse-Athleten auf Olympia vorbereiteten, ermöglicht es die Sportmittelschule der Academia Engiadina jungen Talenten ihre sportlichen Ziele und die Schulausbildung parallel zu verfolgen.
Wo sich Weltklasse-Athleten auf Olympia vorbereiteten, ermöglicht es die Sportmittelschule der Academia Engiadina jungen Talenten ihre sportlichen Ziele und die Schulausbildung parallel zu verfolgen.
An der Academia Engiadina werden die Sportmittelschülerinnen und -Schüler in die reguläre Ausbildung des Gymnasiums oder der Fachmittelschule integriert. Dieses einzigartige Bildungsmodell der Sportmittelschule zeigt, dass eine hohe Ausbildungsqualität und sportlicher Erfolg Hand in Hand gehen können.
Die Integration in bestehende Klassen fördert nebst der schulischen vor allem auch die soziale Integration der Schülerinnen und Schüler. Die Jugendlichen nehmen so am regulären Schulleben teil, haben Zugang zu einer breiten Palette von Fächern und profitieren wie alle von der innovativen Schulform imPULS.
Diese Struktur stellt sicher, dass die sportlichen Verpflichtungen der Schülerinnen und Schüler keinen negativen Einfluss auf ihre schulische Laufbahn haben. Und selbst wenn es sportlich einmal nicht so gut läuft, können sie ihre Ausbildung hier uneingeschränkt fortsetzen.
Individuelle Stundenpläne und Ausbildungsverlängerung in Gymnasium und Fachmittelschule
Ein individueller mit den Sportpartnern abgestimmter Stundenplan und die Möglichkeit, die Ausbildungsdauer um ein Jahr zu verlängern, erlauben es den Sportlerinnen und Sportlern, sich optimal auf ihre Sportdisziplinen zu konzentrieren und dies, ohne die schulische Ausbildung zu vernachlässigen. Für die Ausbildungsverlängerung besuchen die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums die letzten drei Schuljahre innerhalb von vier Jahren, die Fachmittelschülerinnen und -Schüler die letzten beiden Jahre in drei Jahren. Der Unterricht ist so strukturiert, dass er sich flexibel an die individuellen Bedürfnisse und Trainings sowie Wettkämpfe der Schülerinnen und Schüler anpassen lässt.
Nuri Mosca, Sportschüler der Academia Engiadina und Swiss Ski Athlet Snowboard Alpin bestätigt: «Die Academia Engiadina bietet mir optimale Unterstützung, um Schule und Sport miteinander zu verbinden. Dank sehr guter Stundenpläne und der Sportverlängerung habe ich ausreichend Zeit Leistungssport zu betreiben, ohne auf eine schulische Ausbildung zu verzichten. Besonders schätze ich, gemeinsam mit Schüler:innen des regulären Gymnasiums die Klasse zu besuchen. Somit entsteht eine tolle Atmosphäre und ein cooler Austausch. Und: Das Engadin bietet perfekte Trainingsbedingungen, mit tollen Skigebieten und optimalen Möglichkeiten für meine sportliche Weiterentwicklung.»
Optimale Trainingsbedingungen durch starke Partnerschaften
Sportschülerinnen resp. -Schüler an der Academia Engiadina profitieren nebst dem Sport- und Naturparadies Engadin von einer engen Zusammenarbeit mit lokalen Sportpartnern und Trainingszentren. Enge Kooperationen bestehen mit dem Langlaufstützpunkt Engadin Nordic für Langlauf und Biathlon, mit dem regionalen Leistungszentrum RLZ Alpin Oberengadin für Ski Alpin und mit Home of Triathlon St. Moritz zur Förderung junger Triathletinnen und Triathleten.
Die Academia Engiadina fördert momentan und zukünftig zusammen mit den entsprechenden Trainingspartnern auch Sporttalente aus den Sparten Snowboard, Freestyle, Leichtathletik, Eiskunstlauf, Eishockey, Bob, Klettern und Schwimmen sowie Swimrun und ist laufend offen für neue Partnerschaften.
Ganzheitliche, persönliche Unterstützung
Ein weiteres Schlüsselelement des Erfolgsmodells der Academia Engiadina ist die persönliche Betreuung der Leistungssportlerinnen und -Sportler. Selina Foffa, die Leiterin der Sportmittelschule, steht den jungen Talenten als persönliche Ansprechpartnerin zur Verfügung und sorgt für eine reibungslose Kommunikation zwischen Schule, Trainingspartnern und Elternhaus beziehungsweise Internat. Als Athletiktrainerin (Swiss Olympic) unterstützt sie die Schülerinnen und Schüler nicht nur bei schulischen und sportlichen, sondern auch persönlichen Herausforderungen.
Gemeinsam mit dem erpse Institut bietet die Academia Engiadina mittels Ernährungsdiagnostik auch gezielte Unterstützung der jungen Sportlerinnen und Sportler im Bereich Sporternährung. Dadurch können Regenerationsdefizite und Überbelastungen früh erkannt, angegangen und behoben werden. Diese ganzheitliche Betreuung stellt sicher, dass die jungen Sportlerinnen und Sportler ihre Ziele sowohl im Sport als auch in der Schule erreichen können.
4-Tages-Internat und top ausgestatteter Campus
Der Campus der Academia Engiadina bietet neben dem modernen Lernumfeld die Möglichkeit von Montag bis Freitag im 4-Tages-Internat zu Wohnen. Die Schülerinnen und Schüler werden persönlich betreut und profitieren von einer vielseitigen Infrastruktur. Denn nebst dem Unterricht sind auch Sport, Spiel, Spass und gemeinsame Aktivitäten ein wichtiger Teil des Internatslebens.
Ein umfassend ausgestatteter Kraftraum erlaubt den jungen Sportlerinnen und Sportlern individuelles Krafttraining direkt vor Ort. Ergänzend befindet sich auf dem Campus sportmedizinische Betreuung für Sportchecks, Physiotherapie und Laufanalyse. Turnhallen, diverse Sportfelder und eine Indoor-Kletterwand vervollständigen neben dem Naturparadies Engadin das sportliche Angebot.
imPULS, MINT-Label und zweisprachige Matura
Das Gymnasium der Academia Engiadina trägt als einzige Mittelschule im Engadin das MINT-Label der Akademie für Naturwissenschaften Schweiz. Schülerinnen und Schüler können hier die zweisprachige Matura (Deutsch/Romanisch oder Deutsch/Italienisch) absolvieren.
Zusätzlich profitieren die Jugendlichen von imPULS eine innovative Schulform, bei der Eigenverantwortung und Selbstorganisation gefördert wird. Die flexible Struktur mit Lernatelier und Lerncoaches ermöglicht ein intensiveres und individuelleres Lernumfeld. Ab August 2026 startet zudem das Freie Gymnasium mit flexiblen Lernstrukturen für unterschiedliche Bedürfnisse.
Mehr Informationen und Kontakt
Schnuppern für ein oder mehrere Tage ist bei uns jederzeit möglich. Melde dich jetzt bei uns und schnuppere Höhenluft an deiner Sportmittelschule