In Schule und Sport zum Erfolg

An der Academia Engiadina werden die Sportmittelschülerinnen und -Schüler in die reguläre Ausbildung des Gymnasiums oder der Fachmittelschule integriert. Dieses einzigartige Bildungsmodell der Sportmittelschule zeigt, dass eine hohe Ausbildungsqualität und sportlicher Erfolg Hand in Hand gehen können.

Die Integration in bestehende Klassen fördert nebst der schulischen vor allem auch die soziale Integration der Schülerinnen und Schüler. Die Jugendlichen nehmen so am regulären Schulleben teil, haben Zugang zu einer breiten Palette von Fächern und profitieren wie alle von der innovativen Schulform imPULS.

Diese Struktur stellt sicher, dass die sportlichen Verpflichtungen der Schülerinnen und Schüler keinen negativen Einfluss auf ihre schulische Laufbahn haben. Und selbst wenn es sportlich einmal nicht so gut läuft, können sie ihre Ausbildung hier uneingeschränkt fortsetzen.

Dein Erfolgsmodell für Sport und Bildung im Engadin