Impuls für eine lebendige Altstadt

Im August 2024 wurde die neue Schul- und Gemeindebibliothek in der frisch renovierten «Casa Arpagaus» mitten in der Ilanzer Altstadt eröffnet. Das moderne und individuelle Bibliothekskonzept hat sich seither bewährt. «Im vergangenen Jahr konnten wir 137 neue Kundinnen und Kunden begrüssen», freut sich Magdalen Pfister, Leiterin der Biblioteca Ilanz/Glion.



Besonders die Open Library stösst auf grosses Interesse: Mehr als die Hälfte der Nutzenden verfügt über ein entsprechendes Abo, im letzten Jahr wurden insgesamt 2473 Zutritte ausserhalb der bedienten Öffnungszeiten verzeichnet. Auch bei den Ausleihzahlen zeigt sich eine deutliche Entwicklung: Im Vergleich zum Vorjahr wurden rund 30 Prozent mehr Ausleihen registriert. «Diese Zahlen zeigen deutlich, wie wichtig flexible und zeitgemässe Angebote heute sind», betont Magdalen Pfister.

Bibliothekslektionen der Schule Ilanz/Glion

Neben der Ausleihe hat sich die Bibliothek auch als Lern- und Begegnungsort etabliert. Insbesondere während der Semesterferien sind die Lernplätze zunehmend stark genutzt. Ergänzt wird das Angebot durch die Zusammenarbeit mit dem Co-Working 7130, dank der ein gemeinsames Lernabo angeboten werden kann. Dieses ermöglicht Studierenden, wahlweise im Co-Working oder in der Bibliothek zu arbeiten und zu lernen. Ein wichtiger Pfeiler des Bibliotheksbetriebs ist zudem die Zusammenarbeit mit der Schule Ilanz/Glion. Rund 25 Schulklassen nutzen die Bibliothek monatlich für ihre Lesestunden. Seit diesem Schuljahr können alle Klassen im Rahmen des Projekts «Porta Biblioteca» regelmässige Bibliothekslektionen besuchen. Ziel

dieser Lektionen ist es, Kindern und Jugendlichen nicht nur Freude am Lesen zu vermitteln, sondern sie auch im kompetenten Umgang mit unterschiedlichen Medien zu fördern.