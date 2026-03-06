Impuls für eine lebendige Altstadt
Rund anderthalb Jahre nach der Eröffnung zeigt sich: Die Biblioteca Ilanz/Glion ist am neuen Standort angekommen und strahlt über die Region hinaus. Als öffentlicher Kultur- und Begegnungsort trägt sie zur Belebung der Altstadt bei und verbindet nachhaltiges Bauen mit zeitgemässer Bibliotheksarbeit.
Im August 2024 wurde die neue Schul- und Gemeindebibliothek in der frisch renovierten «Casa Arpagaus» mitten in der Ilanzer Altstadt eröffnet. Das moderne und individuelle Bibliothekskonzept hat sich seither bewährt. «Im vergangenen Jahr konnten wir 137 neue Kundinnen und Kunden begrüssen», freut sich Magdalen Pfister, Leiterin der Biblioteca Ilanz/Glion.
Besonders die Open Library stösst auf grosses Interesse: Mehr als die Hälfte der Nutzenden verfügt über ein entsprechendes Abo, im letzten Jahr wurden insgesamt 2473 Zutritte ausserhalb der bedienten Öffnungszeiten verzeichnet. Auch bei den Ausleihzahlen zeigt sich eine deutliche Entwicklung: Im Vergleich zum Vorjahr wurden rund 30 Prozent mehr Ausleihen registriert. «Diese Zahlen zeigen deutlich, wie wichtig flexible und zeitgemässe Angebote heute sind», betont Magdalen Pfister.
Bibliothekslektionen der Schule Ilanz/Glion
Neben der Ausleihe hat sich die Bibliothek auch als Lern- und Begegnungsort etabliert. Insbesondere während der Semesterferien sind die Lernplätze zunehmend stark genutzt. Ergänzt wird das Angebot durch die Zusammenarbeit mit dem Co-Working 7130, dank der ein gemeinsames Lernabo angeboten werden kann. Dieses ermöglicht Studierenden, wahlweise im Co-Working oder in der Bibliothek zu arbeiten und zu lernen. Ein wichtiger Pfeiler des Bibliotheksbetriebs ist zudem die Zusammenarbeit mit der Schule Ilanz/Glion. Rund 25 Schulklassen nutzen die Bibliothek monatlich für ihre Lesestunden. Seit diesem Schuljahr können alle Klassen im Rahmen des Projekts «Porta Biblioteca» regelmässige Bibliothekslektionen besuchen. Ziel
dieser Lektionen ist es, Kindern und Jugendlichen nicht nur Freude am Lesen zu vermitteln, sondern sie auch im kompetenten Umgang mit unterschiedlichen Medien zu fördern.
Internationaler Preis für ökologisches Bauen
Auch international wurde die Biblioteca Ilanz/ Glion gewürdigt: Am 2. Österreichischen Bibliothekenkongress in Wien erhielt sie den ABI Technik-Preis für «Ökologisches Bauen von Archiven und Bibliotheken». Ausgezeichnet wurden die Bauherrschaft Schaub Immobilien AG, Curschellas & Gasser Architekten sowie die Gemeinde Ilanz/Glion für die beispielhafte Umnutzung historischer Altstadthäuser.
Die Jury hob insbesondere den respektvollen Umgang mit dem Bestand, die Wiederverwendung alter Baustoffe und den Einsatz lokaler Materialien hervor. «Die Auszeichnung ist eine grosse Anerkennung für das gemeinsame Engagement aller Beteiligten», betont Bauherr Theo Schaub. Für Architektin Caroline Gasser ist Nachhaltigkeit kein Schlagwort, sondern ein tägliches Commitment, das verantwortungsvolles Handeln für die Zukunft voraussetzt. Gerade der Umbau bestehender Bauten stellt eine besondere Herausforderung dar. «Nimmt man sich ihrer an, wird die Geschichte der Gebäude, der Räume und der Umgebung belebt und weiterentwickelt», betont Caroline Gasser.
Überregionale Ausstrahlung
Mit der Integration der Bibliothek und der Schaffung von zeitgemässem Wohnraum wurde die bestehende Bausubstanz sinnvoll weitergenutzt und die Altstadt von Ilanz nachhaltig aufgewertet. Die architektonische Qualität und das moderne Bibliothekskonzept sorgen dabei auch überregional für Beachtung – sei es als Beispiel für nachhaltiges Bauen oder als attraktiver Lern- und Begegnungsort. Denn die Biblioteca Ilanz/Glion bietet Raum zum Lesen, Lernen, Arbeiten und Verweilen und steht auch Kulturschaffenden sowie Architekturinteressierten offen.
Öffnungszeiten
Montag 9.00 – 10.00 Uhr
16.00 – 17.30 Uhr
Dienstag 16.00 – 17.30 Uhr
Mittwoch 15.00 – 17.30 Uhr
Donnerstag 9.00 – 10.00 Uhr
16.00 – 17.30 Uhr
Freitag 16.00 – 17.30 Uhr
Samstag 10.00 – 11.00 Uhr
Open Library
täglich 7.00 – 21.00 Uhr