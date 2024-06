Hinter den Kulissen der Vielseitigkeit: Die ECKOLD AG und ihre faszinierende Geschichte

Tag der offenen Tür am 8. Juni 2024

Für alle Interessierten öffnet die ECKOLD AG am Samstag, den 8. Juni 2024, ihre Türen und gewährt damit einen lohnenden Blick hinter das prägnante schwarz-orangefarbene Logo. Diese Einladung ist nicht nur eine Gelegenheit, die Firma hautnah zu erleben, sondern auch der ideale Einstieg, um zu entdecken, was sich hinter diesem markanten Zeichen verbirgt. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt eine Firma, deren Expertise so faszinierend wie ihre Geschichte ist.

Marc Eckold, Geschäftsführer des Familienunternehmens in dritter Generation, erzählt lebhaft von den Ursprüngen der Firma: "Nachdem mein Grossvater, ein erfahrener Flugzeugbau-Techniker, am Ende des zweiten Weltkriegs seine Firma im Osten Deutschlands verlor, entschloss er sich zu einem Neuanfang im Westen, wobei er zusätzlich einen sichereren Standort in der Schweiz ins Auge fasste." Aus einer Laune des Zufalls heraus landete er in Graubünden und gründete 1957 die ECKOLD AG in Chur. 1969 bezog das Unternehmen seinen ersten Neubau in Trimmis.

Begeistert erzählt Marc Eckold weiter von den unternehmerischen Aktivitäten seiner Firma. Bis 1974 lag der Fokus auf dem Aufbau des weltweiten Exportgeschäfts für die einzigartigen ECKOLD Blechumformungsmaschinen, die in Trimmis hergestellt und in über 100 Ländern erfolgreich eingesetzt werden. Danach diversifizierte das Unternehmen in den Handel mit Nutzfahrzeugteilen. Heute zählt die Firma zu den führenden Anbietern in der Schweiz und bietet nahezu alles, was für die Ausrüstung eines Nutzfahrzeuges erforderlich ist – von einfachen Rammpuffern oder Kotflügeln, über Gasfedern bis hin zu massgeschneiderten Kofferaufbauten für grosse LKWs und Fahrzeugeinrichtungen für Servicefahrzeuge. Später kamen Elektroschlepper für verschiedene Anwendungen in der betrieblichen Logistik hinzu.