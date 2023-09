Hier werden Träume reif

Ihr Riechsinn hat sie nicht getäuscht. Giovanoli produziert seit 2019 Fleischspezialitäten im alten «Adler». Der Einstieg war nicht einfach, denn kaum hatte sie angefangen, kam Corona. Doch jetzt, sagt sie, pendle sich alles langsam ein. Das Sortiment von Giovanoli ist sehr breit. Zum einen verarbeitet sie klassische Bündner Spezialitäten. Bindenfleisch, Würste, auch eine getrocknete Blutwurst, wie sie es aus ihrer Heimat, dem Bergell, kennt.

Aber auch eine Süditalienische Spezialität hat es ihr angetan. ‘Nduja heisst sie. Es ist eine sehr weiche Wurst mit Schweinefleisch, die aber vor allem als Auftrich oder Würzpaste genutzt wird. Scharf muss sie sein. «Ich mag selber sehr gerne ‘Nduja und habe mir das Wissen dazu einfach angeeignet», erzählt sie. Und es habe auf Anhieb geklappt. «Wenn meine Kunden sehen, was ich für mich mache, wollen sie es oft auch», sagt Giovanoli. Und so wachse das Sortiment ständig.

Trotz Offenheit für Fremdes, schlägt ihr Herz immer auch für das Ur-Bündnerische. Und so wagte sie sich auch an die Churer Beinwurst. «Nicht etwas, das man täglich isst», sagt sie. «Aber schon während meiner Lehre bei der Metzgerei Schiesser in Chur lernte ich die Tradition kennen und schätzen.» Wichtig sei bei der Beinwurst, in der auch Schweineschwänzchen und viel Schwarten verpackt werden, dass man sie sehr lange koche. Sonst werde das nichts.