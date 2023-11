GEMEINSAM SCHRITT FÜR SCHRITT WEITER IN DIE ZUKUNFT MIT DEN KLINIKEN VALENS

Mit der Rehab-Academy zur Führungskraft

Die Kliniken Valens sind nicht nur an ihrer eigenen Entwicklung, sondern auch an der Weiterbildung und Förderung ihrer Mitarbeitenden interessiert. Dies ist ein entscheidender Faktor, der zum Erfolg als Rehabilitationsklinik, aber auch als Arbeitgeber beiträgt. Eine der Säulen dieser Förderung ist die Rehab-Academy, ein internes Weiterbildungsangebot: Hier haben die Mitarbeitenden die Möglichkeit, entweder ihr fachliches Wissen zu erweitern oder sich im Bereich Leadership fortzubilden. Eines der Highlights ist der eigene CAS (Certificate of Advances Studies) zum Thema. Hornung: «Wir ruhen uns nicht aus und bleiben immer dran, die Fachkräfte von heute und von morgen aus- und weiterzubilden. Das liegt in unserem, aber auch im Interesse der Patienten.»

Reinvestition in Patienten und Mitarbeitende

Als gemeinnützige Stiftung reinvestieren die Kliniken Valens ihre Mittel in die Weiterentwicklung ihrer Mitarbeitenden und damit zusammenhängend auch zum Zweck der Patientenversorgung. Diese Philosophie unterstreicht ihr Engagement für die Gesundheit und das Wohl ihrer Patienten: «Mit unserer Unternehmensstruktur als Stiftung befinden wir uns in einer Situation, in welcher man nicht mit Gesundheit Geld verdienen möchte, sondern einfach nur das Richtige tut. Es ist nicht nur unsere Aufgabe – es ist unser grundlegender Stiftungszweck, mit allem, was wir haben, für die Patienten da zu sein», erklärt der CEO. Sie möchten mit gutem Beispiel vorangehen und befassen sich auch stark mit dem Thema Nachhaltigkeit: Photovoltaikanlagen und der Einsatz von Nachhaltigkeitsbeauftragten für das Unternehmen an sich sind nur zwei der Bemühungen, welche die Kliniken Valens im Namen der Nachhaltigkeit umsetzen: «Einige unserer Standorte stammen noch aus dem 19. Jahrhundert und stehen unter Denkmalschutz. Das hindert uns aber nicht daran, unser Bestes zu geben und mit alternativen Möglichkeiten die Nachhaltigkeit des Unternehmens zu verbessern.»

Die Kliniken Valens sind nicht nur ein Ort der Rehabilitation, sondern auch ein Ort des Wachstums, des Lernens und des Engagements. Hier wird die Vision einer besseren Zukunft für Patienten und Mitarbeitende gleichermassen gelebt und verfolgt. Sinnstiftende Arbeit, Kooperation und Menschlichkeit begleiten die Mitarbeitenden der Kliniken Valens bei ihren täglichen Bemühungen, die Lebensqualität von betroffenen Menschen zu verbessern. Hier gehen Menschlichkeit und Fortschritt Hand in Hand.