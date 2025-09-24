Gehoben, aber nicht abgehoben
Die 1Xanders GmbH betreibt vier Restaurants, drei davon in Graubünden – und denkt bewusst anders. Geschäftsführer Tim Disch setzt auf Familienzusammenhalt und Quereinsteigende an vorderster Front.
«Wir versuchen stets anders zu denken. Daher auch unser Firmenname», erklärt Tim Disch, Geschäftsführer der 1Xanders GmbH. Was als Idee begann, ist heute zu einem erfolgreichen Gastronomiebetrieb mit drei Restaurants in Graubünden gewachsen: der Alp Arosa, der Stüva Arosa und dem Schloss Maienfeld 1247. Zusätzlich zu den Bündner Restaurants ist 1Xanders mit dem Restaurant Golf & Country Club Schönenberg neuerdings auch ausserkantonal tätig. Ob kantonal oder nicht, die Philosophie «gehoben, aber nicht abgehoben» prägt alle Betriebe.
Die ganze Familie packt mit an
Die 1Xanders ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Familienbetrieb. Tim Disch gründete das Unternehmen zusammen mit seinem Vater Andrea und seinem guten Freund Sascha Nicol. Heute arbeitet fast die ganze Familie mit: Tims Lebenspartnerin Vanessa Kistler, seine Schwester Martina Hidber und Marc Jucker ein weiterer langjähriger Freund. Gemeinsam leiten sie alle als Partner die Firma mit ihren Betrieben.
Die ersten Erfahrungen in der Gastronomie sammelte Tim Disch während seiner Kochlehre. Anschliessend absolvierte er die Hotelfachschule Luzern und reiste danach mit dem Schweizer Rennstall Sauber um die Welt. Vor seinem Schritt in die Selbstständigkeit mit 1Xanders arbeitete der Koch in vielen namhaften Betrieben.
Jung, erfahren und durchmischt
Im Winter arbeiten bis zu 75 Personen für die 1Xanders GmbH. «Die Mitarbeitenden in unseren Betrieben sind eher jung. Dennoch haben sie aber schon viel Erfahrung vorzuweisen», beschreibt Tim Disch sein Team und ergänzt: «Aber auch die tolle Durchmischung mit erfahreneren Gastronomen und Quereinsteigenden ergibt eine enorme Power.»
Das Konzept von 1Xanders folgt klaren Strukturen, die Mitarbeitenden werden, wenn immer möglich in die Prozesse und Entscheidungen miteinbezogen. «Zusammenhalt, Teamgeist, Freude und Motivation ist für uns fast das Wichtigste», betont der Geschäftsführer. «Leuten, die mit uns wachsen und Gas geben wollen, versuchen wir Perspektiven zu geben, bringen ihnen Wertschätzung entgegen – ganz egal ob Gastroerfahrung oder nicht.»
Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger willkommen
Besonders bemerkenswert ist die Offenheit gegenüber Gastroneulingen. «Wir haben einige Quereinsteigende – sogar an vorderster Front», erzählt Tim Disch stolz. Seine Philosophie: «Vieles ist in der Gastronomie Übungssache – etwa Techniken und Regeln. Der Umgang mit Menschen also das gewisse Etwas als Gastgeber damit wird man aber geboren.»
Diese Einstellung passt zur Kampagne «Hesch z'Züg zum...?» von GastroGraubünden, die Menschen für die Hotellerie und Gastronomie begeistern möchte. Bei der 1Xanders steht die Türe für Neueinsteigende immer offen.
Der Schlüssel zum Erfolg in der Gastronomie sind laut Tim Disch Motivation, Leidenschaft und vor allem Freude am Umgang mit Menschen. «Alles andere kann man lernen, wenn man nur will.» Genau deshalb ist die 1Xanders der ideale Startpunkt für alle, die ihre Talente in der Gastronomie entdecken wollen. Das Online-Quiz «Swipe4Job» von GastroGraubünden kann dabei helfen herauszufinden, welcher Job am besten zu den eigenen Fähigkeiten passt.
Gemeinsam alles schaffen
Was Tim Disch und sein Team antreibt, wird in seinen Worten deutlich: «Für uns ist es das Schönste, wenn man am Ende des Tages mit dem gesamten Team zurückblicken kann und sieht: Zusammen haben wir alles gegeben, alles geschafft und all unsere Gäste sind zufrieden nach Hause gekehrt. Egal bei welchem Event und in welchem Restaurant.»
Sein Rat an Neueinsteigende: «Probiert aus, gebt euch nicht mit dem einfachsten Weg zufrieden. Wenn ihr auch regelmässig durch strenge Zeiten mit einem Lächeln gehen könnt, macht ihr das Richtige.»
Die 1Xanders GmbH zeigt, wie Familiengeist, Innovation und Offenheit für Neues zu einem erfolgreichen Gastronomiebetrieb führen können. Drei Restaurants in Graubünden, eine Philosophie: gehoben, aber nicht abgehoben – und immer eine Idee weiter.