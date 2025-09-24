«Wir versuchen stets anders zu denken. Daher auch unser Firmenname», erklärt Tim Disch, Geschäftsführer der 1Xanders GmbH. Was als Idee begann, ist heute zu einem erfolgreichen Gastronomiebetrieb mit drei Restaurants in Graubünden gewachsen: der Alp Arosa, der Stüva Arosa und dem Schloss Maienfeld 1247. Zusätzlich zu den Bündner Restaurants ist 1Xanders mit dem Restaurant Golf & Country Club Schönenberg neuerdings auch ausserkantonal tätig. Ob kantonal oder nicht, die Philosophie «gehoben, aber nicht abgehoben» prägt alle Betriebe.

Die ganze Familie packt mit an

Die 1Xanders ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Familienbetrieb. Tim Disch gründete das Unternehmen zusammen mit seinem Vater Andrea und seinem guten Freund Sascha Nicol. Heute arbeitet fast die ganze Familie mit: Tims Lebenspartnerin Vanessa Kistler, seine Schwester Martina Hidber und Marc Jucker ein weiterer langjähriger Freund. Gemeinsam leiten sie alle als Partner die Firma mit ihren Betrieben.



Die ersten Erfahrungen in der Gastronomie sammelte Tim Disch während seiner Kochlehre. Anschliessend absolvierte er die Hotelfachschule Luzern und reiste danach mit dem Schweizer Rennstall Sauber um die Welt. Vor seinem Schritt in die Selbstständigkeit mit 1Xanders arbeitete der Koch in vielen namhaften Betrieben.

Jung, erfahren und durchmischt

Im Winter arbeiten bis zu 75 Personen für die 1Xanders GmbH. «Die Mitarbeitenden in unseren Betrieben sind eher jung. Dennoch haben sie aber schon viel Erfahrung vorzuweisen», beschreibt Tim Disch sein Team und ergänzt: «Aber auch die tolle Durchmischung mit erfahreneren Gastronomen und Quereinsteigenden ergibt eine enorme Power.»



Das Konzept von 1Xanders folgt klaren Strukturen, die Mitarbeitenden werden, wenn immer möglich in die Prozesse und Entscheidungen miteinbezogen. «Zusammenhalt, Teamgeist, Freude und Motivation ist für uns fast das Wichtigste», betont der Geschäftsführer. «Leuten, die mit uns wachsen und Gas geben wollen, versuchen wir Perspektiven zu geben, bringen ihnen Wertschätzung entgegen – ganz egal ob Gastroerfahrung oder nicht.»