Fürst und Schmalz: Genuss pur
Vier Köche, eine Mission: Fürst & Schmalz steht für regionale Produkte, kreative Kulinarik und besondere Genussmomente.
Fürst und Schmalz aus Chur: Das sind vier junge Profiköche mit einer Hochachtung für gute Naturprodukte, die liebend gern in Rolle der Gastgeber schlüpfen.
Vor fast drei Jahren haben sich Marc Zickler, Felix Sattler, Philipp Schäublin und Simon Trittibach zusammengetan, um sich mit Fürst und Schmalz einen Traum zu erfüllen: Die Kunst des Kochens für andere sichtbar zu machen. Ob kreativer Kochkurs oder exklusives Catering – bei Fürst & Schmalz entstehen Teamerlebnisse und Event, die in Erinnerung bleiben. In der stilvollen Loftküche finden Gruppen bis zu 14 Personen den perfekten Rahmen für einen besonderen Anlass. Kollegen und Kolleginnen lernen sich von einer anderen Seite kennen und stärken ganz nebenbei den Teamgeist. Doch auch für grössere Events ist gesorgt: Wer bereits eine Location gewählt hat, kann sich auf das erstklassige Catering von Fürst & Schmalz verlassen. Ob elegantes Flying Buffet, fürstliches Apéro oder ein mehrgängiges Menü – hier wird jedes Event zu einer kulinarischen Reise.
Die Gäste lernen dabei nicht nur verschiedene Zubereitungsarten kennen, sondern erfahren auch, woher die Zutaten kommen und wie viel Sorgfalt in ihrer Herstellung steckt. Die Zusammenarbeit mit den regionalen und lokalen Produzenten ist sehr eng und garantiert unverfälschten Geschmack. Simon Trittibach: «Der Kanton Graubünden hat für uns Gastronomen unglaublich viel zu bieten.» Der gebürtige Berner kannte das Bündnerland überhaupt nicht, bevor er im Hotel Guarda Val in der Lenzerheide eine Stelle als Operation Manager antrat. Eine fast schicksalshafte Wendung, denn eigentlich wollte er ins Ausland, was aufgrund der Coronapandemie nicht möglich war. So landete er im touristisch boomenden Kanton Graubünden – wo sich für ihn als gelernter Koch eine ganz neue Welt auftat. Er lernte seine späteren Mitgründer kennen, freundete sich mit ihnen an – und eine spannende kulinarische Reise begann: Sie tauchten in die Welt der Produzenten ein, erweiterten ihr Netzwerk und lernten die Geschichten hinter den Produkten kennen. Diese Produkte prägen die Menügestaltung bis heute; sie sind das das eigentliche Kapital von Fürst und Schmalz.
Kulinarik unmittelbar erfahren
Schnell war klar, was den vier gelernten Köchen auf ihren verschiedenen Stationen in der Spitzengastronomie gefehlt hatte: Der Austausch mit den Gästen. «Ein Koch hat in der Regel sehr wenig Kontakt mit den Gästen, die er bekocht – und das ist für beide Seiten bedauerlich», sagt Simon Trittibach. Für den Koch, weil er die unmittelbare Reaktion der Gäste auf das Geschmackserlebnis verpasst. Und für die Gäste, weil sie nie erfahren werden, wie das Gericht zubereitet wurde. Daraus entstand die grundlegende Philosophie von Fürst und Schmalz: Kulinarisches Know-how unmittelbar erfahrbar zu machen. Aushängeschild des Gastro-Unternehmens ist Felix Sattler: Der Profikoch steht täglich im Rahmen von Kochevents für Fürst und Schmalz hinter dem Herd. Felix Sattler hat sich seine Sporen unter anderem bei Spitzenkoch Peter Knogl abverdient und vermittelt den Teilnehmenden nun praktische Kochtechniken und einfache Lifehacks, die ihnen den Alltag verschönern. Wie zum Beispiel die Zubereitung einer Rande auf dem Grill: Es ist besser, sie gar nicht zu schälen. «Weil sie in sich selbst garen kann, bleiben die Geschmacksstoffe besser erhalten», sagt Simon Trittibach. Seiner Erfahrung nach brauche es oft nur wenige Zutaten, die man ohnehin im Kühlschrank hat, um einem Gericht einen ungewöhnlichen Twist zu verleihen. «Für uns ist es toll, den ganzen Weg mit dem Gast mitgehen zu können.» Und dieses Wissen soll auch transferierbar sein: Auf die eigene Küche, aufs eigene Leben.
Ungezwungen und gesellig
Zwischen Töpfen, Pfannen und Schneidebrettern kommen die Teilnehmende an den Events ungezwungen mit dem Profi über Zutaten und Zubereitungen ins Gespräch. Essen und Trinken sind wunderbare Gesprächsöffner – auch unter den Teilnehmenden. Und vielleicht macht man beim gemeinsamen Rühren, Schnippeln und Abschmecken ja sogar interessante neue Bekanntschaften? Der Kochkurs für Singles stiess letztes Jahr auf so reges Interesse, dass ihn Fürst und Schmalz in einer leicht verbesserten Version neu aufgelegt hat. So lernt man vielleicht nicht nur geschmacklich neue Nuancen kennen, sondern findet auch noch gleich die Liebe fürs Leben.
Cook@home: Der Koch bei dir zu Hause
Wer gern Gäste bei sich zu Hause hat, aber zum Kochen keine Lust hat, ist bei Fürst und Schmalz genau richtig: Auf Wunsch kommen die Profiköche zu dir nach Hause.
Ein Koch bereitet exklusiv für dich und deine Freunde oder Familie ein Menü zu? Fürst und Schmalz bietet mit «Cook@home» die Möglichkeit, Profiköchen hautnah über die Schulter zu blicken. Dafür musst du ihnen nur deine eigene Küche zur Verfügung stellen. So geniesst man ein Menü nach Wunsch und muss dafür keinen Finger rühren – auch den Weinservice übernehmen die Störköche von Fürst und Schmalz gleich selbst. Auf Menüwünsche gehen die Kochprofis gern ein – immer gemäss ihrer Philosophie, lokale und regionale Produzenten in den Mittelpunkt zu stellen.. Die Gastgebenden und ihre Gäste erhalten hautnah Einblick in die Kreativität.
Ob gross oder klein: Jede Küche ist recht
Am besten schickst du vorgängig ein Bild von deiner Küche und gibst den Köchen Essgewohnheiten und allfällige Lebensmittelunverträglichkeiten deiner Gäste bekannt. Bei einer Gruppe bis zu zehn Personen kommt ein Koch, ab 10 Personen in der Regel zwei. Das Aussehen der Küche spielt keine Rolle. Ob geräumig der winzig, üppig oder bescheiden ausgestattet. Simon Trittibach: «Wer professionell kocht, ist Meister im Improvisieren. Von der einfachen Waldhütte über die Familienwohnung bis hin zum herrschaftlichen Schloss mit eigenem Esssaal: Wir kommen mit allem zurecht.» Und meistens sei die Küche am Ende des Abends sauberer als vorher. Köche können eben nicht nur zauberhaft kochen – sie sind auch Profis im Putzen.