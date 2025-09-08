Fürst und Schmalz: Genuss pur

Fürst und Schmalz aus Chur: Das sind vier junge Profiköche mit einer Hochachtung für gute Naturprodukte, die liebend gern in Rolle der Gastgeber schlüpfen.

Vor fast drei Jahren haben sich Marc Zickler, Felix Sattler, Philipp Schäublin und Simon Trittibach zusammengetan, um sich mit Fürst und Schmalz einen Traum zu erfüllen: Die Kunst des Kochens für andere sichtbar zu machen. Ob kreativer Kochkurs oder exklusives Catering – bei Fürst & Schmalz entstehen Teamerlebnisse und Event, die in Erinnerung bleiben. In der stilvollen Loftküche finden Gruppen bis zu 14 Personen den perfekten Rahmen für einen besonderen Anlass. Kollegen und Kolleginnen lernen sich von einer anderen Seite kennen und stärken ganz nebenbei den Teamgeist. Doch auch für grössere Events ist gesorgt: Wer bereits eine Location gewählt hat, kann sich auf das erstklassige Catering von Fürst & Schmalz verlassen. Ob elegantes Flying Buffet, fürstliches Apéro oder ein mehrgängiges Menü – hier wird jedes Event zu einer kulinarischen Reise.



Die Gäste lernen dabei nicht nur verschiedene Zubereitungsarten kennen, sondern erfahren auch, woher die Zutaten kommen und wie viel Sorgfalt in ihrer Herstellung steckt. Die Zusammenarbeit mit den regionalen und lokalen Produzenten ist sehr eng und garantiert unverfälschten Geschmack. Simon Trittibach: «Der Kanton Graubünden hat für uns Gastronomen unglaublich viel zu bieten.» Der gebürtige Berner kannte das Bündnerland überhaupt nicht, bevor er im Hotel Guarda Val in der Lenzerheide eine Stelle als Operation Manager antrat. Eine fast schicksalshafte Wendung, denn eigentlich wollte er ins Ausland, was aufgrund der Coronapandemie nicht möglich war. So landete er im touristisch boomenden Kanton Graubünden – wo sich für ihn als gelernter Koch eine ganz neue Welt auftat. Er lernte seine späteren Mitgründer kennen, freundete sich mit ihnen an – und eine spannende kulinarische Reise begann: Sie tauchten in die Welt der Produzenten ein, erweiterten ihr Netzwerk und lernten die Geschichten hinter den Produkten kennen. Diese Produkte prägen die Menügestaltung bis heute; sie sind das das eigentliche Kapital von Fürst und Schmalz.