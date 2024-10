Freiwillige sanieren eine Trockenmauer

Was mir am meisten Spass macht?

Ich liebe alles hier, ich kann mit Steinen Puzzle spielen und bin den ganzen Tag draussen. Die Arbeit ist eine Mischung aus Meditation und körperlicher Betätigung.»

Elena Eigenheer ist begeistert von ihrem Freiwilligeneinsatz in der freien Natur, von der Landschaft, aber auch von der Stimmung im ganzen Team.

Freiwilliger Helfer Ross Linsley ergänzt:

«Bei solchen Einsätzen treffe ich neue Leute und ich bin viel draussen. Die Landschaft im Bündnerland ist zudem überwältigend. »Der Australier ist pensioniert und vor 18 Monaten mit seiner Frau in die Schweiz gezogen, weil sie hier einen neuen Job begonnen hat. Eigenheer und Linsley sind zwei von sieben Personen, die während drei Tagen im August auf der Alp Durnan im Naturpark Beverin eine über 100-jährige Trockenmauer in diesem Freiwilligeneinsatz erneuert haben. Aufmerksam sind sie auf das Projekt über Vermittlungsplattform UBS Helpetica geworden. Lebensraum für Pflanzen und Tiere .Die Alp liegt auf über 1800 Meter über Meer hoch über dem Dorf Andeer. Trockenmauern haben in dieser Region eine lange Tradition. Sie bieten Schutz vor Naturgewalten, terrassieren Weiden, dienen als Stützmauern, sie sind aber auch sehr wichtig für die Biodiversität. Sie bieten Pflanzen und vielen Kleinlebewesen wie Eidechsen, Schlangen oder Hermelinen einen wichtigen Lebensraum. Und sie prägen das Landschaftsbild.