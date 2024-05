Exklusiv und inklusiv – für Gross und Klein

Das Pfingstwochenende in und um die Casa Caumasee in Flims Waldhaus beginnt mit einem Paukenschlag: Der schweizweit bekannte Bündner Liedermacher Linard Bardill unterhält das Publikum am Samstag, 18. Mai, um 10.00 Uhr anlässlich eines Open-Air-Konzertes und sorgt so für eine stimmungsvolle Eröffnung. Der Eintritt ist frei, Kinder und Erwachsene mit und ohne Einschränkung sind herzlich willkommen.

Nicht nur das Konzert vereint Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Sie arbeiten auch im Pop-Up-Café zusammen, das am Pfingstsamstag und -sonntag jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet ist. Im einladenden Salon oder auf der gemütlichen Gartenterrasse der Casa Caumasee bedienen sie die Gäste mit köstlichen Gelati und weiteren selbstgemachten Spezialitäten vom Plankis. Kinder kommen an den beiden Nachmittagen in den Genuss eines betreuten Bastelns.

Unterstützt wird die Veranstaltung in und um die Casa Caumasee von der Evangelisch-reformierten Landeskirche Graubünden und der fondia Stiftung. Der Anlass findet im Rahmen von Zukunft Inklusion statt. Die Aktionstage für Behindertenrechte, welche vom 15. Mai bis 15. Juni in der ganzen Schweiz durchgeführt werden, sollen einen Beitrag zur Umsetzung der vor exakt zehn Jahren in Kraft getretenen UNO-Behindertenrechtskonvention leisten.

Informationen:

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Flims

081 911 36 57 (Ramona Liebeton/Projektleiterin)

casacaumasee@flims-reformiert.ch

www.flims-reformiert.ch/cafe

www.plankis.ch/pop-up-cafe