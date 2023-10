Erfolgreicher Tag der offenen Türen an der Gürtelstrasse in Chur

Zwar nicht in der Medizin tätig aber nicht minder interessant war der Einblick in die langjährig etablierte Fahrschule Berger, wo die Besucher unter anderem die Gelegenheit hatten, ihr Wissen über Verkehrsregeln aufzufrischen oder für die Theorieprüfung zu üben. Geschäftsführer Waldi Albin freut sich in seinen neuen Räumlichkeiten am etablierten Standort die Schule mit seinem Team im gleichen Sinn wie bis anhin weiterzuführen.

Mit ihrem neuen Standbein weitet die bereits in Malans erfolgreich tätige SmilePraxis ihr zahnärztliches Angebot in den Raum Chur aus. Was in Malans unter der Leitung von Dr. Gustav Nordin innert Kürze zu einem nicht mehr wegzudenkenden zahnärztlichem Versorgungskonzept entwickelt wurde, wird unter Leitung von Frau Dr. Klosterkamp in Chur weitergeführt. Das sympathische Team wusste mit einer Tombola, einem Kinderschminken und der Präsentation neuester Geräte und Techniken zu punkten und konnte manch einem den Respekt vor dem Zahnarztbesuch etwas lindern.

Der ganze Anlass wurde von „Yalla Babuschka“, welcher mit Comedy und seinem Saxofon Jung und Alt verzückte musikalisch umrahmt und dank Urs Dürsteler und Team mit seinem GastroService, welches die Besucher mit exzellenten Bratwürsten versorgte, kulinarisch abgerundet.