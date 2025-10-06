Erfolgreich im Sport und in der Schule

Schule und Sport sind hier keine Gegensätze – sie ergänzen sich

Damit die Wochenenden komplett zur Verfügung stehen, startet der Unterricht am Montagmorgen erst um 9 Uhr. Am Dienstag und Donnerstag gibt es Trainingsfenster zwischen 9.30 und 12 Uhr, der Mittwoch- und Freitagnachmittag sind ebenfalls unterrichtsfrei. Unter der Woche wohnt Aline im Internat auf dem Campus, zusammen mit rund 50 anderen Schülerinnen und Schülern.

Ausbildungsverlängerung und Sportkoordination

Die Möglichkeit, das Gymnasium in fünf, statt vier Jahren zu absolvieren, macht es möglich, das Trainingspensum mit einer vollwertigen Schweizer Maturitätsprüfung zu kombinieren und somit alle Studienmöglichkeiten offenzuhalten. Als Unterstützung steht die Sportkoordinatorin Selina Foffa den Athletinnen und Athleten zur Seite zur Verfügung und dient als Schnittstelle zwischen Lehrpersonen, Verbänden und Sportler:innen.



«Meine Trainings an einem Schultag sinnvoll einzuplanen», so Bischofberger, «das geht für mich, seit ich an der Academia bin. Damit habe ich die Möglichkeit, mich Schritt für Schritt an die Spitze vorzuarbeiten.»



Nebst der Ausbildung am Gymnasium bietet die Academia Engiadina die Sportförderung auch an der Fachmittelschule in den Fachrichtungen Gesundheit und Pädagogik an. Diese Verbindung von FMS und Sportmittelschule gibt es schweizweit nur an wenigen Standorten. Auch hier kann die Ausbildung um ein Jahr verlängert werden. Dies entlastet und schafft Zeit für Wettkämpfe, Training und Regeneration.

Informationen zur Sportmittelschule der Academia Engiadina