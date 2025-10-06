Erfolgreich im Sport und in der Schule
Im Engadin herrschen beste Trainingsbedingungen. An der Academia Engiadina in Samedan kombinieren junge Talente ihre sportlichen Ziele mit den schulischen Ambitionen optimal.
Aline Bischofberger aus Jenins ist 15 Jahre alt und trainiert zwischen neun und zwölf Stunden wöchentlich. Sie ist Triathletin und hat 2024 ans Gymnasium der Academia Engiadina gewechselt.
«An der Academia Engiadina habe ich den idealen Ort gefunden, um meine Ausbildung am Gymnasium und meine Begeisterung für den Sport miteinander zu verbinden. Als Triathletin ist es mir extrem wichtig, dass ich nahe an optimalen Trainingsmöglichkeiten bin – hier in der Engadiner Bergwelt habe ich top Bedingungen direkt vor der Haustür: Höhenlage, Laufstrecken, Schwimmbad, Radtraining auf guten Strassen – alles ist erreichbar, ohne viel Zeit zu verlieren.», so Bischofberger.
Schule und Sport sind hier keine Gegensätze – sie ergänzen sich
Damit die Wochenenden komplett zur Verfügung stehen, startet der Unterricht am Montagmorgen erst um 9 Uhr. Am Dienstag und Donnerstag gibt es Trainingsfenster zwischen 9.30 und 12 Uhr, der Mittwoch- und Freitagnachmittag sind ebenfalls unterrichtsfrei. Unter der Woche wohnt Aline im Internat auf dem Campus, zusammen mit rund 50 anderen Schülerinnen und Schülern.
Ausbildungsverlängerung und Sportkoordination
Die Möglichkeit, das Gymnasium in fünf, statt vier Jahren zu absolvieren, macht es möglich, das Trainingspensum mit einer vollwertigen Schweizer Maturitätsprüfung zu kombinieren und somit alle Studienmöglichkeiten offenzuhalten. Als Unterstützung steht die Sportkoordinatorin Selina Foffa den Athletinnen und Athleten zur Seite zur Verfügung und dient als Schnittstelle zwischen Lehrpersonen, Verbänden und Sportler:innen.
«Meine Trainings an einem Schultag sinnvoll einzuplanen», so Bischofberger, «das geht für mich, seit ich an der Academia bin. Damit habe ich die Möglichkeit, mich Schritt für Schritt an die Spitze vorzuarbeiten.»
Nebst der Ausbildung am Gymnasium bietet die Academia Engiadina die Sportförderung auch an der Fachmittelschule in den Fachrichtungen Gesundheit und Pädagogik an. Diese Verbindung von FMS und Sportmittelschule gibt es schweizweit nur an wenigen Standorten. Auch hier kann die Ausbildung um ein Jahr verlängert werden. Dies entlastet und schafft Zeit für Wettkämpfe, Training und Regeneration.
Vier Tage im Internat mit Gleichaltrigen
Das Viertages-Internat ist für viele Familien ein starkes Argument, warum ihre Kinder an der Academia Engiadina sind. Es wird persönlich geführt und ist nicht mit einem Eliteinternat in den Schweizer Alpen vergleichbar. Für knapp über 10’000 CHF pro Jahr sind Übernachtungen und Vollpension inklusive. «Wir haben so kalkuliert, dass die Preise bewusst tief gehalten werden, so dass sich einheimische Familien das Angebot auch leisten können», betont Marco Zeller, Leiter Internat & Vermietung. «Gerade die Möglichkeit erst am Montag anzureisen und am Freitag zum Abendessen spätestens zu Hause zu sein, schätzen unsere Schülerinnen und Schüler – egal ob sie Sportler:innen sind oder nicht».
Auch Aline Bischofberger schätzt es, durch das Internat, mitten im Geschehen zu sein: «Ich bin schnell im Schulhaus, kann mich in Lernphasen zurückziehen und bin gleichzeitig umgeben von anderen Sportlerinnen und Sportlern, die ähnliche Ziele verfolgen. Diese Kombination gibt mir Struktur, Motivation und Freundschaften.»
Vielseitiges Ausbildungsangebot
Die Academia Engiadina wurde kürzlich von der Schweizerischen Akademie der Naturwissenschaften mit dem MINT-Label ausgezeichnet. Damit ist sie die einzige Mittelschule im Engadin und eine von nur drei Schulen im Kanton Graubünden, die diese Auszeichnung erhalten haben. Einrichtungen wie die schuleigene Sternwarte viadalat und Robotik-Aktivitäten waren mitentscheidend für die Vergabe des Labels.
Alle Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums können zwischen drei Schwerpunktfächern wählen: Wirtschaft/Recht, Spanisch und Biologie/Chemie. Damit eröffnen sich weiterführende Studiengänge in Wirtschaft, Sprachen und Naturwissenschaften. Dazu kommen fünf verschiedene Ergänzungsfächer, darunter Sport, Bildnerisches Gestalten, Musik, Geografie und Anwendungen der Mathematik.
In Geografie und Geschichte können die Jugendlichen wählen, ob sie den Unterricht in Englisch absolvieren möchten und die Sprachkompetenzen somit «immersiv» – so der Fachbegriff – erwerben.
Als Schule der Region bietet die Academia Engiadina auch die Möglichkeit, die Matura Bilingua Grischuna (in Deutsch/Romanisch) oder die Maturità bilingue grigionese (in Deutsch/Italienisch) zu absolvieren. Dies eröffnet einen Abschluss, der auch in diesem Bereich, die individuellen Stärken der jungen Menschen aufgreift.
Online-Infoveranstaltungen am 27. Oktober und 26. November
Rektor Fadri Guidon und aktuelle Schülerinnen und Schüler berichten aus ihrem Alltag an der Academia Engiadina. Sie geben Einblicke in die verschiedenen Ausbildungswege, erzählen vom Internatsleben und zeigen auf, wie sich Sport und Schule optimal verbinden lassen. Weitere Infos und Anmeldungen gibt es hier.