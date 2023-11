Erfolg durch Wandel und Entwicklung bei der Raiffeisenbank Sarganserland

Die Raiffeisenbank Sarganserland zeichnet sich durch ihre klare Philosophie aus. Dabei hat die Förderung der Mitarbeitenden bei der beruflichen Weiterentwicklung einen grossen Stellenwert. Dies ist unter anderem ein Grund, weshalb die Raiffeisenbank Sarganserland als äusserst attraktive Arbeitgeberin gilt und auf viele langjährige Mitarbeitende zählen kann; so auch auf Flurin Vetsch.

In der heutigen Geschäftswelt sind Veränderung und Anpassungsfähigkeit der Schlüssel zum Erfolg – für die Mitarbeitenden wie auch für die Arbeitgeber. Unternehmen, die in die Weiterentwicklung ihrer Mitarbeitenden investieren, schaffen eine solide Grundlage für langfristige Erfolge und zufriedene Mitarbeitende. Flurin Vetsch, Teamleiter Privatkundenberatung bei der Raiffeisenbank Sarganserland, hat seine berufliche Laufbahn bei der Raiffeisenbank vor 22 Jahren mit der Berufslehre gestartet. Nach Beendigung der Lehre im Jahr 2014 sammelte Flurin Vetsch fünf Jahre lang Erfahrungen als Kundenberater am Bankschalter, bevor er Ende 2019 die Möglichkeit erhielt, intern in die Individualkundenberatung zu wechseln. Seither hat er sich kontinuierlich weiterentwickelt, Weiterbildungen zum eidg. dipl. Finanzplaner besucht und ist nun seit gut fünf Jahren als Teamleiter Privatkundenberatung tätig: «Wenn du Interesse zeigst und dich entwickeln möchtest, hast du hier ganz klar die Chance dazu und wirst gut betreut. Das habe ich selbst erfahren», sagt er über seinen Werdegang.

Eine Vielzahl an Bildungsmöglichkeiten

Die Raiffeisenbank Sarganserland hat ihr Bestreben, die Mitarbeitenden kontinuierlich zu fördern und sie bei ihrer Weiterentwicklung zu unterstützen, fest in der Unternehmens- und Führungskultur integriert: «Entwicklungspläne sind ein fixer Bestandteil der Jahresgespräche», erklärt Vetsch, «Wir nutzen verschiedene Kanäle, um die gemeinsam festgelegten Entwicklungsziele zu erreichen: themenspezifische Online- oder Präsenzseminare, interne Coachings und natürlich externe, eidgenössisch anerkannte Weiterbildungen. Ein grosser Vorteil ist zudem, dass wir das Erlernte direkt im Daily Business anwenden und praktisch umsetzen können.» Dabei unterstützt die Arbeitgeberin ihre Mitarbeitenden mit einer grosszügigen Kostenbeteiligung.

Egal, ob sich die Mitarbeitenden dazu entscheiden, ihr bestehendes Wissen zu vertiefen oder aber sich horizontal weiterzuentwickeln: Die Raiffeisenbank Sarganserland unterstützt die Mitarbeitenden bei ihrem Bestreben – auch Quereinsteigende sind herzlich willkommen. Quereinsteigende werden mit einem individuellen Ausbildungsplan in ihre neue

Arbeit bei der Raiffeisenbank Sarganserland eingeführt und von erfahrenen Mitarbeitenden und Führungskräften während dieser Zeit eng betreut. «Entwicklungsmöglichkeiten sind für alle da!», unterstreicht Vetsch.