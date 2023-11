Entspannung für alle Sinne

Fühlen

Lassen Sie sich im 36.5° warmen Thermalwasser treiben und spüren Sie, wie der Körper die Wärme aufnimmt und in Tiefenentspannung fällt. Tanken Sie neue Energie auf 7.300 m2 in verschiedenen Innen- und Aussenbecken, zahlreichen Sprudelliegen, Whirlpools und einem Strömungskanal. Entspannen Sie in der grössten Aufguss-Sauna der Schweiz und geniessen Sie belebende Pirts-Rituale. Gönnen Sie sich anschliessend eine Auszeit mit den Wellness-Behandlungen der Tamina Therme. Die Treatments fühlen sich nicht nur angenehmen an, sondern haben einen positiven Einfluss auf Körper, Geist und Seele.